Двум военным, подозреваемым в убийстве семи человек в Херсонской области, предъявлено обвинение

Военнослужащим Александру Осипову и Александру Кайгородцеву, фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области, предъявлены обвинения. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.



Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление СК РФ. По данным информагентства, обоим фигурантам предъявлены обвинение в убийстве более двух человек группой лиц из хулиганских побуждений с целью скрыть другое преступление (п. «а», «ж», «и», «к» ч. 2 ст. 105) и обвинение в умышленном уничтожении имущества общеопасным способом (ч. 2. ст. 167).