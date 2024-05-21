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    Двум военным, подозреваемым в убийстве семи человек в Херсонской области, предъявлено обвинение

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    Военнослужащим Александру Осипову и Александру Кайгородцеву, фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области, предъявлены обвинения. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

    Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление СК РФ. По данным информагентства, обоим фигурантам предъявлены обвинение в убийстве более двух человек группой лиц из хулиганских побуждений с целью скрыть другое преступление (п. «а», «ж», «и», «к» ч. 2 ст. 105) и обвинение в умышленном уничтожении имущества общеопасным способом (ч. 2. ст. 167).

    Имена подозреваемых стали известны из материала «Коммерсанта». Они подозреваются, помимо прочего, в убийстве главы поселка Абрикосовка.

    В случае, если их вина будет доказана, обоим грозит пожизненное заключение.

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