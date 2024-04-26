Количество жертв двоих военных, задержанных в Херсонской области, увеличилось. Их делом займется военный суд

Военный суд займется рассмотрением дела об убийствах в Херсонской области, совершенных, по предварительной информации, служащими 144-й мотострелковой бригады. Об этом стало известно 26 апреля из сообщения РИА Новости.



О совершенных в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка убийствах накануне писал «Коммерсант». Александра Осипова и Александра Кайгородцева обвинили в убийстве двух женщин (одна из которых была главой администрации Абрикосовки) и сослуживца. По обновленной информации, количество жертв возросло до семи: Любовь Тымчак (глава Абрикосовки), хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы.