В Москве ставят «лежачих полицейских» на тротуарах. Они для самокатчиков

В Москве на тротуарах появляются лежачие полицейские. Об этом сообщает 21 мая портал MSK1.RU.
Их монтируют для защиты пешеходов от лихачей на самокатах. Издание публикует фото первых конструкций, установленных в районе Выхино.
Напомним, под Петербургом сегодня тоже заметили ранее невиданное — в Мурино нарисовали на асфальте парковочную разметку для кикшеринговых самокатов. «Фонтанка» писала об этом здесь.
С 14 мая в Петербурге идет фактически «охота» полиции на самокаты-нарушители. СИМ изымаются за неправильную парковку, составляются административные протоколы по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Мероприятия полиция начала по личному поручению начальника петербургского главка Романа Плугина.
К 19 мая в городе на «штрафстоянки» было вывезено более 6 100 кикшеринговых электросамокатов. Как стало известно «Фонтанке», СИМ собирают на двух складах временного хранения МВД. Один из них находится напротив исправительной колонии в Металлострое. Второй — на Софийской, 4.