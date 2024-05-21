Вижу билборды с портретом человека в папахе, которому исполнилось 155 лет. Кто это и при чем здесь Егор Летов и сталинская Конституция?



Портреты Сулеймана Стальского разместили в Петербурге, а также в Москве и еще 1 100 городах в рамках празднования его 155-летнего юбилея. Это инициатива сенатора и мецената Сулеймана Керимова. С его спонсорской помощью ранее восстановили дом-музей Стальского в селе Ашага-Стал. А теперь на средства Керимова реконструируют парковую зону в Махачкале, переименованную в честь поэта. Она объединит Родопский бульвар, городской сад и сквер имени Сулеймана Стальского.



«Гений. Мудрец. Совесть народа», — так охарактеризовал поэта глава Дагестана Сергей Меликов, когда в юбилей Сулеймана Стальского посетил Ашага-Стал.



Сулейман Стальский — лезгин, родился в бедной крестьянской семье. В 11 лет остался круглым сиротой, с 13 лет работал по найму на нефтяных промыслах в Баку, железной дороге в Самарканде и в частных хозяйствах. В зрелом возрасте, примерно с 1900 года, начал слагать стихи и стал ашугом — так у народов Закавказья называют народного поэта-певца. Сочинял на лезгинском и азербайджанском языках. Свои стихи он не записывал, а хранил в памяти. Впоследствии известный учёный-лингвист Гаджибек Гаджибеков часами записывал под диктовку Стальского его песни. После революции получил всесоюзную известность, его стихи начали печатать в газетах. Когда Сулейман Стальский скончался в 1937 году, отрывок из его поэмы о Сталине опубликовали в «Правде». Также у Стальского есть «Поэма о Серго Орджоникидзе, любимом сподвижнике и друге великого Сталина».



Стихи Стальского неоднократно перекладывались на музыку, причем иногда в неожиданном контексте. Так, один из альбомов концептуального музыкального проекта Егора Летова «Коммунизм» называется «Сулейман Стальский» и содержит песни на стихи Стальского (преимущественно гимны Сталину и Красной Армии) и музыку Летова. По стилю это смесь трэш-панка и авангардного пост-панка.



Альбом был записан Летовым в 1988 году, издан на компакт-диске в 2005-м. Вот строки из песни «Слово о Сталинской Конституции» (перевод с лезгинского Эффенди Капиева):



Друзья, да здравствует страна,

Где совесть мира рождена,

Где правда властвует одна

На сталинском просторе!



А вот стихи «По Поводу Поджога Колхозного Сена Кулаками» (перевод с лезгинского Семёна Липкина):



Кто разрушал колхозный дом, —

К тем жалости мы не найдём.

Ты станешь чучелом потом,

Саманом череп твой набьём

За все твои дела, мерзавец.



А вот строки из песни «Привет Вождю, Привет Солнцу» (перевод с лезгинского Эффенди Капиева):



В свой лучший свет весь мир одет,

Лицом к Москве встаёт рассвет.

Весь мир свой лучший шлёт привет

Вождю родному в этот день.



И Сталин поднятой рукой,

Улыбкой ласковой, простой

Весь мир поздравит трудовой

С великим Маем в этот день.



В Дагестане день рождения Стальского — 18 мая — отметили на республиканском уровне. На протяжении всего юбилейного года в Дагестане и в других субъектах России, а также за рубежом запланированы конкурсы, фестивали, выставки и издательские проекты.

