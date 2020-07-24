FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +15
70.96р82.19р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.07.2020 12:49
4
Печать

Белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Россию вместе с детьми, чтобы избежать ареста

Бывший замглавы МИД Белоруссии Валерий Цепкало, ранее планировавший участвовать в выборах президента, покинул страну вместе с семьей. Как он сам сообщил 24 июля «Дождю», к нему поступила информация, что готовится его арест.

Вместе с двумя детьми Цепкало перебрался в Россию. 29 июня МВД Белоруссии начало проверку в отношении оппозиционера, поскольку в ведомство «поступили материалы о фактах противоправной деятельности» политика. 30 июня ЦИК страны отказался регистрировать его кандидатом в президенты — там посчитали, что он не смог собрать достаточного количества подписей. Напомним, ранее своих детей за пределы Белоруссии вывезла единственный оставшийся оппозиционный кандидат на выборах — Светлана Тихановская. Выборы пройдут 9 августа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Печенеги и половцы
Интересно конечно, как он будет бежать?, на тракторе Беларусь или на БЕЛАЗе прорываться или просто спрячется в диван
Альтруист-2
Ох бацька доиграется. Вразнос пошёл. Люди-то все понимают и чувствуют...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний