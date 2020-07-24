Белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Россию вместе с детьми, чтобы избежать ареста

Бывший замглавы МИД Белоруссии Валерий Цепкало, ранее планировавший участвовать в выборах президента, покинул страну вместе с семьей. Как он сам сообщил 24 июля «Дождю», к нему поступила информация, что готовится его арест.



Вместе с двумя детьми Цепкало перебрался в Россию. 29 июня МВД Белоруссии начало проверку в отношении оппозиционера, поскольку в ведомство «поступили материалы о фактах противоправной деятельности» политика. 30 июня ЦИК страны отказался регистрировать его кандидатом в президенты — там посчитали, что он не смог собрать достаточного количества подписей. Напомним, ранее своих детей за пределы Белоруссии вывезла единственный оставшийся оппозиционный кандидат на выборах — Светлана Тихановская. Выборы пройдут 9 августа.

