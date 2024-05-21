ООН ждет данных о пострадавших от обстрелов ВСУ мирных гражданах Белгородской области

Атаки на мирных жителей Белгородской области не обсуждаются на брифингах ООН. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту объяснила это тем, что организация не имеет данных о жертвах среди гражданского населения российского региона, граничащего с Украиной. Об этом сообщают 21 мая РИА Новости.



На брифинге ООН в Женеве представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) рассказали журналистам о ситуации в Харьковской области.