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    ООН ждет данных о пострадавших от обстрелов ВСУ мирных гражданах Белгородской области

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    Атаки на мирных жителей Белгородской области не обсуждаются на брифингах ООН. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту объяснила это тем, что организация не имеет данных о жертвах среди гражданского населения российского региона, граничащего с Украиной. Об этом сообщают 21 мая РИА Новости.

    На брифинге ООН в Женеве представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) рассказали журналистам о ситуации в Харьковской области.

    На вопрос, почему агентства ООН не говорят об ударах ВСУ по мирным жителям Белгорода и Донбасса Шабиа Манту заявила, что у организации нет об этом данных. «На Украине мы работаем с правительством для оказания гуманитарной помощи. Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации», — процитировало агентство Шабиа Манту,

    Тем временем, как рассказывала «Фонтанка», Белгородская область обстреливается ежедневно. По данным Минобороны, за ночь 21 мая в Белгородской области средства ПВО уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА. Рядом с КПП поселка Октябрьский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль с водителем и тремя пассажирами. При взрыве погибла женщина, остальные — члены ее семьи доставлены в больницы.

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    Белгородская областьООН
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