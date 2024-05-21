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    В Минпромторге обсуждают исключение серверов и систем хранения данных из списка параллельного импорта

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    Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает исключение части позиций из списка товаров, поставляемых в страну в рамках параллельного импорта. Об этом 21 мая заявил замглавы ведомства Василий Шпак.

    По его словам, в первую очередь обсуждается исключение из реестра товаров серверов и систем хранения данных. Идут консультации с представителями отрасли. Окончательные корректировки по части вычислительной техники внесет департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга, но будут рассматриваться и иные отрасли промышленности.

    Шпак пояснил, что список продукции для параллельного импорта «составляется и корректируется на основании позиций отраслевых объединений на системной основе, после чего регулярно проводится анализ статистических и таможенных данных для понимания ситуации» (цитата по ТАСС).

    Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что «параллельный импорт стабилизировал ситуацию на российском рынке, но он мешает развитию отечественных разработок».

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