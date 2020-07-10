Российские туристы могут забыть о поездках в Финляндию до 11 августа
Граница России и Финляндии останется закрытой для туристов ещё месяц. Об этом сообщает посольство страны в РФ.
«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, т. е. границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении дипмиссии 10 июля.
Данные меры принимаются в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией, отметили в посольстве. Ранее власти Суоми заявили, что при снятии ограничений они смотрят на число заболеваний COVID-19 в конкретной стране за последние две недели: этот показатель не должен превышать 8 новых случаев на 100 тысяч жителей. В виде исключения могут рассмотреть и 10 на 100 тысяч.
Эпидемия коронавируса в Финляндии, в отличие от России, практически сошла на нет.
По данным Пограничной охраны Суоми, контроль на границах с 12 другими государствами Шенгенского соглашения будет отменён с понедельника, 13 июля: при движении между Финляндией и Нидерландами, Бельгией, Италией, Австрией, Грецией, Мальтой, Германией, Словакией, Словенией, Венгрией, Лихтенштейном и Швейцарией. Ранее внутренний пограничный контроль уже был отменён между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и Литвой. Парусным судам открыта вся Шенгенская зона.
Внутренний пограничный контроль и ограничения на въезд сохраняются на финляндско-шведской сухопутной границе и в движении между Финляндией и Испанией, Люксембургом, Португалией, Польшей, Францией, Швецией и Чешской Республикой.
В список разрешённых с 13 июля для путешествий стран, не входящих в Шенгенскую зону, попали Андорра, Кипр, Ирландия, Сан-Марино и Ватикан.
Финляндия закрыла свои границы для россиян до середины июля. Европейский союз рекомендует своим членам пока не пускать к себе граждан государств со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, включая Россию. При этом в российском Совфеде уже заверили, что РФ готова открывать границы на принципе взаимности. Российский оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 накануне одобрил возобновление международного авиасообщения, а Роспотребнадзор, по данным СМИ, уже составил список безопасных стран, куда вошла и Финляндия. Минтрансы РФ и Суоми ведут переговоры по возобновлению пассажирского сообщения. Министр внутренних дел Суоми Мария Охисало ранее говорила, что поездки в РФ разрешат одними из последних.