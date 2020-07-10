Российские туристы могут забыть о поездках в Финляндию до 11 августа

Граница России и Финляндии останется закрытой для туристов ещё месяц. Об этом сообщает посольство страны в РФ.

«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, т. е. границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении дипмиссии 10 июля.

Данные меры принимаются в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией, отметили в посольстве. Ранее власти Суоми заявили, что при снятии ограничений они смотрят на число заболеваний COVID-19 в конкретной стране за последние две недели: этот показатель не должен превышать 8 новых случаев на 100 тысяч жителей. В виде исключения могут рассмотреть и 10 на 100 тысяч.