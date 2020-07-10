FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 17:07
9
Печать

Российские туристы могут забыть о поездках в Финляндию до 11 августа

Граница России и Финляндии останется закрытой для туристов ещё месяц. Об этом сообщает посольство страны в РФ.

«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, т. е. границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении дипмиссии 10 июля.

Данные меры принимаются в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией, отметили в посольстве. Ранее власти Суоми заявили, что при снятии ограничений они смотрят на число заболеваний COVID-19 в конкретной стране за последние две недели: этот показатель не должен превышать 8 новых случаев на 100 тысяч жителей. В виде исключения могут рассмотреть и 10 на 100 тысяч.

Эпидемия коронавируса в Финляндии, в отличие от России, практически сошла на нет.

По данным Пограничной охраны Суоми, контроль на границах с 12 другими государствами Шенгенского соглашения будет отменён с понедельника, 13 июля: при движении между Финляндией и Нидерландами, Бельгией, Италией, Австрией, Грецией, Мальтой, Германией, Словакией, Словенией, Венгрией, Лихтенштейном и Швейцарией. Ранее внутренний пограничный контроль уже был отменён между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и Литвой. Парусным судам открыта вся Шенгенская зона.

Внутренний пограничный контроль и ограничения на въезд сохраняются на финляндско-шведской сухопутной границе и в движении между Финляндией и Испанией, Люксембургом, Португалией, Польшей, Францией, Швецией и Чешской Республикой.

В список разрешённых с 13 июля для путешествий стран, не входящих в Шенгенскую зону, попали Андорра, Кипр, Ирландия, Сан-Марино и Ватикан.

Финляндия закрыла свои границы для россиян до середины июля. Европейский союз рекомендует своим членам пока не пускать к себе граждан государств со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, включая Россию. При этом в российском Совфеде уже заверили, что РФ готова открывать границы на принципе взаимности. Российский оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 накануне одобрил возобновление международного авиасообщения, а Роспотребнадзор, по данным СМИ, уже составил список безопасных стран, куда вошла и Финляндия. Минтрансы РФ и Суоми ведут переговоры по возобновлению пассажирского сообщения. Министр внутренних дел Суоми Мария Охисало ранее говорила, что поездки в РФ разрешат одними из последних.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

f0ntan
Не туристы, а шапоголики. Которые едут в Суоми за товарами.
hedgehog_
продам дорого бутылку фейри :)
260825581
Круто!
Я уже освоился без Гевалии, Фэйри и сыра
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний