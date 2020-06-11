Евросоюз огласил правила и сроки открытия внешних границ. «Ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС»

«Решение об отмене ограничений для конкретной страны должно основываться на эпидемиологической ситуации <...>, а также на том, отменяет ли это государство запрет на поездки в ЕС. Ограничения следует сначала снять со стран, эпидемиологическая ситуация в которых аналогична среднеевропейскому показателю и где имеется достаточный потенциал для борьбы с вирусом. Ограничения должны оставаться в силе для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС», — говорится в опубликованном 11 июня документе Еврокомиссии.

Еврочиновники предлагают членам ЕС отменить внутренний пограничный контроль уже к 15 июня, при этом продлив временное ограничение на поездки в сам Евросоюз до 30 июня. Высший орган исполнительной власти ЕС считает, что европейские страны должны руководствоваться общими принципами при снятии ограничений, предложив в качестве критериев ситуацию в сфере здравоохранения той или иной страны, способность государства применять меры для сдерживания пандемии и «принцип взаимности». При этом в Евросоюзе намерены расширить категории граждан, которым разрешат въезжать в ЕС, вне зависимости от страны происхождения. К ним относятся, например, иностранные студенты.



«После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Союза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС начиная с 1 июля», — так принятый документ прокомментировала комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.



Ранее Финляндия, принимая во внимание рекомендации Еврокомиссии, продлила еще на месяц ограничения на российско-финской границе. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что в Суоми будут следить за ситуацией в России, а затем примут решение о снятии коронавирусных ограничений.

