В реанимациях Финляндии не осталось ни одного ковидного пациента, новых случаев за сутки — всего шесть
В Финляндии уже больше недели нет смертельных случаев от COVID-19, пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии не осталось.
Как сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития страны, в настоящее время в стране подтверждено 7 279 случаев инфицирования, причём за последние сутки выявлено всего шесть, а днём ранее — восемь.
Всего с начала пандемии зарегистрировано 329 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Летальных исходов пациентов с COVID-19 не было уже больше недели. В больницах на лечении остаётся шесть человек.
Напомним, что ранее власти Финляндии заявляли, что откроют границы с теми государствами, где ситуация находится примерно на том же уровне, что и в Суоми. В очередной список разрешённых для путешествий стран 10 июля Россия не попала. Министр внутренних дел Суоми Мария Охисало ранее говорила, что поездки в РФ разрешат одними из последних.
Напомним, что в России за последние сутки зафиксировано 6 635 новых случаев заражения, из них 300 — в Петербурге. Смертей 174 и 21 соответственно.
Финляндия закрыла свои границы для россиян до середины июля. Европейский союз рекомендует своим членам пока не пускать к себе граждан государств со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, включая Россию. При этом в российском Совфеде уже заверили, что РФ готова открывать границы на принципе взаимности. Российский оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 накануне одобрил возобновление международного авиасообщения, а Роспотребнадзор, по данным СМИ, уже составил список безопасных стран, куда вошла и Финляндия. Минтрансы РФ и Суоми ведут переговоры по возобновлению пассажирского сообщения.