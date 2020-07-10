В реанимациях Финляндии не осталось ни одного ковидного пациента, новых случаев за сутки — всего шесть

В Финляндии уже больше недели нет смертельных случаев от COVID-19, пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии не осталось.



Как сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития страны, в настоящее время в стране подтверждено 7 279 случаев инфицирования, причём за последние сутки выявлено всего шесть, а днём ранее — восемь.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 329 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Летальных исходов пациентов с COVID-19 не было уже больше недели. В больницах на лечении остаётся шесть человек.