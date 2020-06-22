Под слова песни «Порнофильмов»: «С электрометками на руке моя Россия сидит в тюрьме», молодые антифашисты приговорены в Петербурге к реальным срокам. Суду не удалось подкрепить свое решение ни одним противоправным фактом. Весь процесс — это наказание за мыслепреступление.

автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Дело Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова расследовали в ФСБ и рассматривали в суде два с половиной года. За это время из материалов таинственным образом исчезла подготовка к терактам на ЧМ-2018. Обвинению оставалось строить свою версию на начальных показаниях задержанных, которые они сами называли «выбитыми» и от которых дружно отказывались. Аналогичный процесс над анархистами и антифашистами прошел ранее в Пензе.

В день оглашения приговора, 22 июня, подход к суду в Петербурге на Кирочной улице ограничили. Сад Салтыкова-Щедрина 22 июня оградили защитными лентами, но полицейские не особо обращали внимание на тех, кто решился сократить путь и пройти через зелёную зону.



Из-за коронавирусных ограничений на заседание попали только родственники и некоторые активисты. Группа поддержки, человек семьдесят, дежурила у суда. Под крики: «Тяга к свободе крепче всех тюрем!» — студент Павел Крисевич, в черном берете с пером, приковал себя наручниками к ограде. Он скандировал: «Отпускай!» — пока сотрудница полиции пыталась открыть наручники. К ней на помощь пришел коллега с кусачками. Крисевич стал первым посетителем автозака.

автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» Татьяна Копылова, мама Юлия Бояршинова



автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»



Поддержку привлекли к суду прения, после которых мало кто надеялся на положительный исход. Обвинение затребовало для Виктора Филинкова 9 лет общего режима, для Юлия Бояршинова — 6. Им вменили подготовку к ведению партизанской войны, раздел России на отдельные коммуны, нетерпимость к правоохранительным органам, мысли о взрыве офисов «Единой России». Всего этого не было в материалах уголовного дела в начале расследования. Виктора Филинкова и еще одного фигуранта, Игоря Шишкина, впоследствии заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и получившего 3,5 года в начале 2019-го, в СИЗО отправляли под предлогом подготовки терактов к чемпионату мира-2018 и президентским выборам.



Сегодня судья Муранов к часу дня зачитал приговор. Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова признали виновными в участии в деятельности террористического сообщества «Сеть» и отправили в колонию на 7 лет и 5,5 года соответственно. Толпа на улице ответила песней «Это пройдёт» группы «Порнофильмы». Парень с гитарой начал куплет, успел перечислить майские грозы, мандат единоросса и «усмешку мента». На пятой строчке, про Лефортовские коридоры, к нему подошли омоновцы. Гитара замолкла, музыканта повели в автозак под скандирование толпы: «Позор!»

Таким же позорным назвала общественность приговор фигурантам этого же дела в Пензе. В феврале 2020 года они получили от 6 до 18 лет колонии. Против этого решения выступили тысячи педагогов, ученых, деятелей культуры, студентов, журналистов, Совет по правам человека.

Дело «Сети» родилось в Пензе случайно. В октябре 2017 года признательные показания о якобы существовании террористического сообщества дал наркодилер Егор Зорин. За участие в «Сети» его освободили от уголовной ответственности, а за наркотики дали условный срок. По мнению ФСБ, в Пензе с 2016 года на встречах анархистов и антифашистов вынашивались планы о создании леворадикального сообщества. Фигуранты не отрицали участие в «кружках по интересам», но подготовку к свержению строя отвергали. По их утверждению, физподготовка и навыки самообороны требовались для отпора ультраправым. Фигуранты «Сети» настаивали, что опасались подъема националистов по примеру Украины.

Форму полицейских и омоновцев дополняли средства защиты. Лица большинства активистов были открыты. Несколько человек обнялись. «Не задерживайте мирных протестующих, не поддавайтесь на провокации, не выполняйте преступные приказы», — звучало из толпы. Полицейский в мегафон ответил: «Запрещены публичные мероприятия», — и упомянул 121-е постановление правительства.

«Это не публичное мероприятие. Мы просто обнимаемся», — продолжили диалог активисты. На фразе «полиция с народом» омоновцы разрушили крепкие объятия и увели (кого-то унесли) участников.



Яна Сахипова, жена осуждённого Юлия Бояршинова, упала на асфальт. На мгновение толпа из горожан и полицейских остановилась. «У меня мужа посадили, вы серьёзно?» — вопрошала Яна, снизу глядя на омоновцев. Руки в форме подняли её.

Мужчину в спортивной майке оттеснили в сторону. Он крепко взялся за ограду, а полицейские — за него. «Вы ему пальцы сломаете», — комментировали из толпы.

Мать Бояршинова Татьяна Копылова стыдила полицейских, хватавших молчаливых девушек. Она говорила негромко и снова и снова повторяла фразу о несправедливом обвинении: «Нет состава преступления. Единственное, в чем они [фигуранты дела «Сети»] признались, в том, что они тренировались и занимались самообороной. Вот и все, на чём обвинение строится».



Суд счел доказанным, что с 2016 года молодые анархисты и антифашисты вступали в террористическое сообщество с условным названием «Сеть» для свержения конституционного строя и захвата власти. Конспирация заключалась в использовании мессенджеров и псевдонимов. Например, рыжеволосый фигурант пензенского дела Максим Иванкин носил прозвище Рыжий, а Василий Куксов откликался на Кокса. Преступными суд признал игры в страйкбол, занятия по самообороне, оказанию первой медпомощи и тактические тренировки по штурму зданий — набор анархистов ничем не отличался от дисциплин, преподаваемых в военно-патриотических клубах.

Полиция при задержаниях отличалась избирательностью. Девушка с надписью «везде менты» на футболке беспрепятственно сфотографировалась на фоне ОМОНа. Мужчин из Объединения перевозчиков России не тронули. Зато задержали правозащитницу Яну Теплицкую, отстраненно сидевшую на поребрике в маске и перчатках. Рядом с ней лежал листок формата А4 с нелицеприятной надписью о ФСБ.



Спецслужба вела оперативное сопровождение и предварительное расследование дела. С января 2018 года фоном «Сети» стали многочисленные свидетельства пыток, издевательств и угроз. Следственный комитет подтвердил применение электрошокера к Виктору Филинкову — якобы при попытке бегства. На его теле насчитали десятки меток. По словам Филинкова, пытки током применял оперуполномоченный Константин Бондарев, которому было поручено получить в ходе опроса признательные показания. Ту же функцию в Пензе исполнял оперативник Шепелев. Впоследствии начальные показания легли в основу приговора, хотя подсудимые отказались от них как полученных с использованием физического насилия. Защита подсудимых хотела допросить Бондарева и Шепелева, но петербургское и пензенское управления ФСБ прислали одинаковые сообщения об отправке оперативников в длительные командировки в другие регионы России, и на этом суд закончил попытки услышать свидетелей, сыгравших очень важную роль в появлении дела «Сети».



Жаркий воздух Петербурга разрезала барабанная дробь. Оркестр из парня и двоих девушек отбивал ритм. Полицейские среагировали молниеносно. Через пару секунд барабанщика уже несли на руках. Когда за группой закрылась дверь полицейской машины, барабан снова загремел. Сотрудники МВД сначала сделали вид, что ничего не заметили, но концерт из служебного транспорта вызывал одобрение публики. Двери кузова снова открылись, музыкантам что-то сказали, и они затихли.

Подъехал ещё один автозак. Его пустили за забор к зданию суда, он припарковался вплотную к двери, через которую вывели Филинкова и Бояршинова. Осуждённых вывозили под овации.

Так же Филинкову и Бояршинову аплодировали в феврале 2020 года, на волне возмущения пензенскому приговору. Тогда в суд приходили уполномоченный по правам человека Александр Шишлов и другие видные общественники. Они требовали справедливого разбирательства. Многим казалось противоестественным, что ФСБ обеспечивает транспортом тройку судей, ведущих дело «Сети». Но негодование стихло, и поддержка фигурантов к приговору заметно помолодела.



Полиция продолжила задержания. В полицейский автомобиль проводили несовершеннолетнего автора телеграм-канала «Я гражданин». Его лицо было закрыто балаклавой, уже в автозаке он показал пресс-карту. Позже его выпустили. Всего в отделы полиции уехало около 30 человек. Представители МВД объяснили задержанным, что они нарушили установленные губернатором запреты и попали под действие статьи 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС». В список ограничений, в частности, входят одиночные пикеты и массовые мероприятия.

Лена Ваганова, Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»