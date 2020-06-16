В Петербурге завершили рассмотрение дела «Сети». Уже завтра прокурор заявит сроки наказания фигурантам

Против завершения судебного следствия возражала защита фигурантов. За полтора года рассмотрения дела «Сети» так и не были допрошены оперативники ФСБ Бондарев и Шепелев, на которых подсудимые прямо указывали как на инициаторов пыток и насилия.

Об окончании рассмотрения дела возглавляющий тройку судей Роман Муранов объявил днем 16 июня, назначив прения на завтрашнее утро. Первым слово возьмет прокурор и потребует сроки наказания Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову.

Второй западный окружной военный суд завершил следствие по делу террористического сообщества «Сеть». Обвиненные фигурантами в пытках сотрудники ФСБ отказались участвовать в допросах в качестве свидетелей.

Сегодня судья Муранов огласил два сообщения, поступивших из УФСБ Петербурга и Ленобласти и пензенского Управления ФСБ. Из них следовало, что петербургский оперативник Бондарев находится в «длительной командировке за пределами Северо-Западного региона» и потому его допрос не представляется возможным. В командировку также отправился и пензенский оперативник Шепелев.

«Судом принимались все возможные и невозможные попытки вызвать [свидетелей] Бондарева и Шепелева в заседание», — подытожил судья Муранов и отказался от дальнейших попыток допросить оперативников по видеосвязи из мест, где они якобы находятся в командироке.

Накануне суд допрашивал пензенских фигурантов дела «Сети», осужденных к реальным срокам в феврале 2020 года. Они заявили, что террористическое сообщество придумали сотрудники ФСБ.

Контрразведка вела оперативное сопровождение и предварительное расследование дела. Допросы фигурантов в Пензе и Петербурге списаны под копирку, утверждает защита. Сомнения в объективности к подсудимым вызывало у нее также оказание транспортных услуг петербургским УФСБ судьям Второго западного окружного суда.