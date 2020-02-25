Как передает корреспондент «Фонтанки», столпотворение у здания 224-го гарнизонного военного суда на площади Труда пытается контролировать полиция с мегафоном. Претензия патрульных к слушателям, которых при всем желании суд не вместит, - тотальный контроль над узким тротуаром и хождение по проезжей части.



На призывы полиции освободить дорогу машина очередь ответила дисциплинированным перестроением в колонну по одному. Она растянулась на десятки метров.

Назначенное на 15:00 заседание отложили до пяти вечера - из-за якобы опаздывающих из Москвы судей. Дело рассматривает Второй западный окружной военный суд (бывший Московский окружной).