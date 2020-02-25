В Петербурге сотни человек пришли к военному суду поддержать фигурантов дела «Сети»
Судебный процесс по делу террористического сообщества «Сеть» в Петербурге создал непроходимую пробку у военного суда. Поддержать фигурантов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова пришли сотни человек.
Как передает корреспондент «Фонтанки», столпотворение у здания 224-го гарнизонного военного суда на площади Труда пытается контролировать полиция с мегафоном. Претензия патрульных к слушателям, которых при всем желании суд не вместит, - тотальный контроль над узким тротуаром и хождение по проезжей части.
На призывы полиции освободить дорогу машина очередь ответила дисциплинированным перестроением в колонну по одному. Она растянулась на десятки метров.
Назначенное на 15:00 заседание отложили до пяти вечера - из-за якобы опаздывающих из Москвы судей. Дело рассматривает Второй западный окружной военный суд (бывший Московский окружной).
В перерыве уполномоченный по правам человека Александр Шишлов добился свидания с Филинковым и Бояршиновым и прошел в конвойное помещение.
Процесс в Петербурге возобновился после долгого перерыва. Внимание горожан к нему легко объяснимо. В Пензе 10 февраля участникам «Сети» вынесли жесткий приговор - до 18 лет строгого режима, - а тысячи учителей, студентов, ученых, деятелей культуры, журналистов, адвокатов выразили публичный протест против судебных властей и игнорирования заявлений подсудимых о примененных сотрудниками ФСБ пыток.