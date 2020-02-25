25 февраля в Петербурге возобновляется процесс над антифашистами Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым, обвиненными в участии в террористическом сообществе. На жесткий приговор их соратникам в Пензе общество отреагировало протестом.

Дело «Сети» живет. Что важно знать перед слушаниями в Петербурге

Фото: Максим Буданов/Коммерсантъ

Расследование дела запрещенного в России террористического сообщества «Сеть» сопровождалось пытками, заявляют фигуранты, и обвинение строится на данных под давлением признательных показаниях. Отказ от них судами не принимался. Кремль удовлетворен тем, что Следственный комитет не нашел этим пыткам подтверждений.

Дело Филинкова и Бояршинова рассматривает Второй западный окружной военный суд (бывший Московский окружной). Выездные заседания проходят в 224-м гарнизонном военсуде на площади Труда в Петербурге.



Процесс начался весной 2019 года и неожиданно забуксовал в июне. После того, как обвинение закончило представлять доказательства, защита потребовала исключить из дела массив документов с признаками фальсификаций.

Документы поступили из Пензы, где слушалось аналогичное дело «Сети» в отношении восьми фигурантов. Оно считалось основным. Военные судьи в Петербурге предпочли взять паузу до того, как их коллеги в Пензе дадут документам правовую оценку.

Пензенским участникам «Сети» 10 февраля 2020 года назначили сроки от 6 до 18 лет строгого режима. Приговор основан в том числе на материалах, в легитимности которых сомневается защита петербургских фигурантов.

Суровые наказания вызвали общественное возмущение, сопоставимое с делом журналиста Ивана Голунова о подброшенных наркотиках и с «московским делом» о мирных протестах, за которые участники получали реальные сроки.

В петициях педагогов, ученых, деятелей культуры, студентов, журналистов и прочих профессиональных групп говорилось о пытках. Тысячи человек авторизованно протестуют против жестокости и судебного произвола.



Совет по правам человека тоже анонсировал протест против пензенского приговора. Финальный текст обращения в Генпрокуратуру и СК завизирует глава совета Валерий Фадеев, он же является советником президента России.

Кремль не вмешивается в дело «Сети». Пресс-секретарь Владимира Путина дал понять, что по поручению президента обстоятельства расследования уже проверялись неоднократно.

Впервые о пытках в деле «Сети» заявил петербургский фигурант Виктор Филинков. Сотрудники ФСБ задержали его 23 января 2018 года и продержали у себя двое суток. Метки электрошокера и гематомы СК объяснил побегом Филинкова.

Идентична реакция СК на испытание током свидетеля по петербургскому делу Ильи Капустина. Якобы он тоже пытался бежать, причем травмы им получены при таких же, как у Филинкова, обстоятельствах.

Капустин не стал дожидаться, когда ему сменят статус свидетеля на подозреваемого и выехал в Финляндию, где получил политическое убежище.

Петербургское дело «Сети» предполагалось массовым. К февралю 2018 года ФСБ планировала арестовать 6–8 человек. Попались только двое — Филинков и Игорь Шишкин. Третий, Юлий Бояршинов, был задержан в марте 2018 года.



Содержание показаний признавших вину Бояршинова и Шишкина противоречит сущности обвинения. Эти фигуранты никогда не заявляли в суде о подготовке терактов к ЧМ-2018, вооруженного мятежа и насильственного захвата власти.

По утверждению Бояршинова и Шишкина, участники «Сети» занимались военной подготовкой на случай «украинского сценария» в России — если власть перейдет в руки националистов.

Тактика ФСБ в раскрытии дела «Сети» была прямолинейна. Оперативники выпытывали у фигурантов имена знакомых и друзей и приходили к ним.

Эту тактику, неоднократно описанную фигурантами «Сети», подтвердил собеседник «Фонтанки» из ближайшего их окружения:

«Показания на нас дали знакомые из Пензы… Когда их взяли, они начали нас сливать».

Петербургское дело по праву считается «придатком» пензенского, которое началось в октябре 2017 года с признательных показаний наркодилера Егора Зорина о существовании террористического сообщества.

Зорин вывел оперативников на группу знакомых, в том числе на Максима Иванкина и Алексея Полтавца. На прошлой неделе «Медуза» выпустила вызвавшее скандал расследование о возможной их причастности к двойному убийству соратников по наркотикам и анархистской ячейке в Пензе «5.11».

