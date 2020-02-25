ФСБ обеспечивает транспортом судей из дела «Сети». Фигуранты заявляли, что оперативники спецслужбы выбивали показания
Тройка судей Второго западного окружного военного суда, рассматривающая в Петербурге дело запрещенного в России террористического сообщества «Сеть», пользуется на выездных заседаниях услугами регионального управления Федеральной службы безопасности.
Вечером 25 февраля недалеко от здания 224-го гарнизонного военсуда, в котором слушается дело «Сети», припарковался комфортабельный микроавтобус «Форд Транзит» с государственными регистрационными знаками А910МР178.
После окончания процесса водитель «Форда» подъехал к парадной суда. Из нее, через полицейский коридор, вышли судьи Второго ЗОВС Роман Муранов, Юрий Чепелев и Сергей Кривошеев и секретарь судебного заседания, тоже приехавшая из Москвы. Они стремительно проследовали в «Форд», двери за ними закрылись, микроавтобус уехал.
<b class="_">Александр</b> <b class="_">Ермаков\Фонтанка.ру</b>
Как выяснила «Фонтанка», черный «Транзит» принадлежит Управлению ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В производстве следственной службы УФСБ находилось уголовное дело «Сети», оперативное сопровождение осуществляли также сотрудники ведомства из отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.
Пресс-секретарь Второго ЗОВС (бывший Московский окружной военный суд) Ирина Жирнова на звонок «Фонтанки» не ответила.
Подсудимый Виктор Филинков подробно рассказывал о пытках, которые к нему применялись оперативниками УФСБ после задержания в аэропорту «Пулково» 23 января 2018 года. Свидетель по делу Илья Капустин также жаловался на пытки электрошокером. Оба подавали заявления в СК, в возбуждении уголовного дела им отказали. Защита второго подсудимого Юлия Бояршинова заявляла, что сотрудники УФСБ причастны к физическому и психологическому насилию, которым он подвергался в СИЗО-6.
Филинков отказался от признательных показаний со ссылкой на то, что они даны под пытками. То же самое сделали фигуранты дела «Сети» в Пензе, но суд использовал эти показания при вынесении обвинительного приговора и назначении наказания от 6 до 18 лет строгого режима. Ни по одному случаю жалоб на пытки уголовное дело не возбуждалось.
Около двухсот петербуржцев пришли днем 25 февраля на очередное заседание по делу «Сети». Места в суде катастрофически не хватало, более сотни человек остались на улице. Заседание задержалось на несколько часов из-за опоздания судей и продлилось несколько минут. Процесс отложили до 26 февраля.