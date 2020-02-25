После окончания процесса водитель «Форда» подъехал к парадной суда. Из нее, через полицейский коридор, вышли судьи Второго ЗОВС Роман Муранов, Юрий Чепелев и Сергей Кривошеев и секретарь судебного заседания, тоже приехавшая из Москвы. Они стремительно проследовали в «Форд», двери за ними закрылись, микроавтобус уехал.

Как выяснила «Фонтанка», черный «Транзит» принадлежит Управлению ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В производстве следственной службы УФСБ находилось уголовное дело «Сети», оперативное сопровождение осуществляли также сотрудники ведомства из отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.

Подсудимый Виктор Филинков подробно рассказывал о пытках, которые к нему применялись оперативниками УФСБ после задержания в аэропорту «Пулково» 23 января 2018 года. Свидетель по делу Илья Капустин также жаловался на пытки электрошокером. Оба подавали заявления в СК, в возбуждении уголовного дела им отказали. Защита второго подсудимого Юлия Бояршинова заявляла, что сотрудники УФСБ причастны к физическому и психологическому насилию, которым он подвергался в СИЗО-6.



Филинков отказался от признательных показаний со ссылкой на то, что они даны под пытками. То же самое сделали фигуранты дела «Сети» в Пензе, но суд использовал эти показания при вынесении обвинительного приговора и назначении наказания от 6 до 18 лет строгого режима. Ни по одному случаю жалоб на пытки уголовное дело не возбуждалось.