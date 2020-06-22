Стала известна причина массовых задержаний петербуржцев 22 июня у военсуда на Кирочной улице, где оглашали приговор фигурантам дела «Сети». Поддержку Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову сочли массовым мероприятием.



Фигурантов увезли в автозаке через час после оглашения приговора, передает корреспондент «Фонтанки». Десятки человек выстроились живой цепью и проводили их овациями.



Полицейские продолжают задержания. В автобус погрузили оркестр «запрещенных» барабанщиков, несовершеннолетнего автора телеграм-канала «Я гражданин» и молчавших девушек. Дубинки пока в ход не идут.

