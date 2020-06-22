В Петербурге приговоренных по делу «Сети» проводили овациями. Полиция задерживает посетителей суда за нарушение губернаторских запретов
Стала известна причина массовых задержаний петербуржцев 22 июня у военсуда на Кирочной улице, где оглашали приговор фигурантам дела «Сети». Поддержку Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову сочли массовым мероприятием.
Фигурантов увезли в автозаке через час после оглашения приговора, передает корреспондент «Фонтанки». Десятки человек выстроились живой цепью и проводили их овациями.
Полицейские продолжают задержания. В автобус погрузили оркестр «запрещенных» барабанщиков, несовершеннолетнего автора телеграм-канала «Я гражданин» и молчавших девушек. Дубинки пока в ход не идут.
«Не стыдно вам детей ловить?» — спрашивают полицейских очевидцы.
автор видео Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Провожая в автобус, представители МВД поясняют задержанным, что они нарушили установленные губернатором запреты и попали под действие статьи 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС». В список ограничений, в частности, входят одиночные пикеты и массовые мероприятия.
Всего задержаны более 30 человек, передает корреспондент «Фонтанки». Несовершеннолетнего автора телеграм-канала отпустили. Среди тех, на кого обратила внимание полиция, есть несколько человек очевидно школьного возраста.
Днем 22 июня Второй западный окружной военсуд вынес обвинительный приговор по делу «Сети». Виктор Филинков получил 7 лет общего режима, Юлий Бояршинов — 5 лет 6 месяцев.