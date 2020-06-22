В Петербурге огласили приговор фигурантам дела «Сети». Обоих отправили в колонию общего режима, их сторонника с файером задержали
В Петербурге суд 22 июня огласил приговор Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову по делу террористического сообщества «Сеть». Их признали виновными.
«Приговорить Филинкова к 7 годам колонии общего режима, Бояршинова — к 5 годам 6 месяцам», — зачитал судья Муранов.
Филинков отказался признавать себя виновным. Бояршинов подтвердил, что встречался с другими анархистами из дела «Сети», участвовал в тренировках и знакомился с программным документом сообщества, но категорически отверг желание свергнуть конституционный строй. Анархоподполье собиралось для отпора ультраправым, настаивал Бояршинов.
Прокуратура в прениях просила 9 и 6 лет соответственно.
Дело в течение полутора лет вел Второй западный окружной суд, предварительное расследование — ФСБ. Перед оглашением приговора полиция задержала активиста, который под выкрики «Тяга к свободе крепче всех тюрем!» пристегнул себя наручниками к перилам. Посетители зажгли пиротехнику, скандируя лозунг о ФСБ и главных террористах.
объединенная пресс-служба судов Петербурга