Прокуратура просит 9 и 6 лет для петербургских фигурантов дела «Сети»
В Петербурге начались прения по делу террористического сообщества «Сеть» . Прокурор счел вину Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова доказанной и попросил приговорить их к реальным срокам.
«Прошу назначить Филинкову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Бояршинову — 6 лет лишения свободы», — заявил представитель обвинения.
По мнению прокурора, «Сеть» была создана для террористической деятельности. В нее якобы входили боевые группы в Пензенской области, Петербурге и других регионах. Их участники разделяли анархистскую идеологию. Целью «Сети» прокурор назвал совершение терактов, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и убийство общественных деятелей, чтобы посеять страх среди населения и сформировать у граждан мнение о необходимости сменить власть.
«Начиная с некоторых регионов и заканчивая страной в целом», — сказал прокурор.
Филинков и Бояршинов, утверждает обвинение, состояли в «Сети» с 2016 года до задержания в январе 2018-го, осваивали захваты зданий, оттачивали навыки владения оружием и оказания медпомощи.
После прокурора выступление начала защита. Филинков отрицает причастность. Бояршинов вину признал, но целью тренировок назвал противодействие националистам, а не подготовку к терактам.
Перед прениями суд в Петербурге допросил пензенских фигурантов. Они заявили, что терсообщество «придумали сотрудники ФСБ». Сотрудники, которые вели оперативное сопровождение дела и которых обвиняли в пытках, не стали давать показания в суде, сославшись на длительные командировки.
Дело слушалось с весны 2019 года, с перерывом в несколько месяцев. Второй западный окружной военный суд ждал приговора в Пензе, где семь анархистов и антифашистов в феврале 2020-го получили реальные сроки от 6 до 18 лет.
В основу общего обвинения положены текстовые файлы, найденные в ноутбуках фигурантов. Главным считается «Свод "Сети"», или «Положение». Следствие считало его манифестом воинствующих анархистов, программой захвата власти. Защита полагала, что 33-страничный набор записей на разные темы, в том числе секса втроем и кулинарии, не вполне претендует на инструкцию по свержению власти.