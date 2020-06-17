Прокуратура просит 9 и 6 лет для петербургских фигурантов дела «Сети»

В Петербурге начались прения по делу террористического сообщества «Сеть» . Прокурор счел вину Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова доказанной и попросил приговорить их к реальным срокам.

«Прошу назначить Филинкову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Бояршинову — 6 лет лишения свободы», — заявил представитель обвинения.

По мнению прокурора, «Сеть» была создана для террористической деятельности. В нее якобы входили боевые группы в Пензенской области, Петербурге и других регионах. Их участники разделяли анархистскую идеологию. Целью «Сети» прокурор назвал совершение терактов, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и убийство общественных деятелей, чтобы посеять страх среди населения и сформировать у граждан мнение о необходимости сменить власть.