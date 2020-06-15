«Сообщество «Сеть» придумали сотрудники ФСБ». В Петербурге допросили осужденных свидетелей
Ведущие дело террористического сообщества «Сеть» судьи снова услышали о фальсификации доказательств в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. На этот раз 15 июня свидетелями защиты выступили осужденные по пензенскому делу Андрей Чернов и Василий Куксов.
По словам Чернова, о существовании «Сети» он до задержания не слышал и идеями свержения конституционного строя не интересовался.
«О «Сети» узнал от сотрудников ФСБ, они же его и придумали. Сообщества такого никогда не было», — сказал Чернов по видеосвязи из Пензы. В феврале 2020 года он получил 14 лет колонии.
Филинкова и Бояршинова свидетель тоже не знал. Анархонасилие не исповедовал, страйкболом увлекался, но огнестрельное оружие не использовали ни он, ни его знакомые по Пензе.
По образованию Чернов — учитель физики и математики. До задержания работал на заводе слесарем, в Петербурге бывал один раз во время отпуска.
Чернова защита петербургских фигурантов спросила о методах ФСБ. Он начал рассказывать, что насилие к нему применяли с самого момента задержания. Судья Роман Муранов защитил себя от деталей, прервав Чернова и посчитав его слова не имеющими отношения к сути обвинения.
Василий Куксов, приговоренный в Пензе к девяти годам общего режима, о «Сети», Филинкове и Бояршинове узнал только после задержания.
«Сообщество мне известно, потому что меня к нему приписывают», — добавил Куксов. Он тоже говорил по видеосвязи из той же клетки, где до него находился Чернов.
Завтра, 16 июня, состоится очередная попытка допросить в качестве свидетелей сотрудников ФСБ, имевших непосредственное отношение к расследованию дела. Их неоднократно обвиняли в насилии и пытках. Следственный комитет, куда поступали жалобы фигурантов, изящно выходил из ситуации. «Фонтанка» описывала модель обоснованного насилия.
Дело «Сети» ведет Второй западный окружной военный суд (бывший Московский окружной) на выездных заседаниях в Петербурге. В феврале 2020 года «Фонтанка» писала, что тройке судей транспортные услуги оказывает местное управление ФСБ, на сотрудников которого и жаловались фигуранты. Председатель Второго западного окружного военсуда Вячеслав Осин не считал этот момент угрозой беспристрастности. В комментарии «Фонтанке» он сообщил, что судьи воспользовались «первым попавшимся» микроавтобусом.
По версии обвинения, молодые анархисты и антифашисты планировали поднять мятеж и захватить власть. Их объединили в террористическое сообщество «Сеть». Большинство фигурантов в Пензе и Петербурге отрицают вину.