«Как защищаться от фантазий ФСБ?» Суд дал последнее слово фигурантам «Сети» и объявил дату приговора
В Петербурге с последнм словом выступили Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, которым обвинение запросило пятнадцать лет на двоих по делу террористического сообщества «Сеть». Суд удалился на приговор до 22 июня.
Для последнего слова 18 июня Филинков выбрал футболку с англоязычной надписью «Ты террорист». Он перечислил все ведомства, причастные к расследованию «Сети», и законодателей, по чьей воле в УК появилась удобная статья 205.4, позволяющая судить за мыслепреступление.
«Замарались все. Как выходить из ситуации, не знаю», — сказал Филинков.
По словам подсудимого, уголовное дело собрано из фантазий сотрудников ФСБ. Он привел несколько примеров явного несоответствия материалов действительности.
«Как я должен [от фантазий] защищаться?» — задал он вопрос судьям.
Филинков просит вынести оправдательный приговор.
Юлий Бояршинов в последнем слове сообщил, что никогда не разделял и не разделяет политических взглядов, его действия никому не причинили вред. Он попросил не приговаривать его к суровому наказанию.
Накануне прокурор запросил Филинкову 9 лет общего режима, Бояршинову — 6.
По версии обвинения, «Сеть» создавалась анархистами для терактов, посягательств на сотрудников правоохранительных органов и убийств общественных деятелей, чтобы посеять страх среди населения и свергнуть конституционный строй. Эти планы не подтверждаются показаниями свидетелей и Юлия Бояршинова. Вину он признал, но заявил, что анархисты и антифашисты тренировались для отпора ультраправым.
Дело ведет тройка судей Второго окружного военного суда. Приговор они напечатают к 22 июня, огласят утром.