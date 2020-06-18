«Как защищаться от фантазий ФСБ?» Суд дал последнее слово фигурантам «Сети» и объявил дату приговора

В Петербурге с последнм словом выступили Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, которым обвинение запросило пятнадцать лет на двоих по делу террористического сообщества «Сеть». Суд удалился на приговор до 22 июня.

Для последнего слова 18 июня Филинков выбрал футболку с англоязычной надписью «Ты террорист». Он перечислил все ведомства, причастные к расследованию «Сети», и законодателей, по чьей воле в УК появилась удобная статья 205.4, позволяющая судить за мыслепреступление.

«Замарались все. Как выходить из ситуации, не знаю», — сказал Филинков.