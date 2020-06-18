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18.06.2020 12:22
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«Как защищаться от фантазий ФСБ?» Суд дал последнее слово фигурантам «Сети» и объявил дату приговора

В Петербурге с последнм словом выступили Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, которым обвинение запросило пятнадцать лет на двоих по делу террористического сообщества «Сеть». Суд удалился на приговор до 22 июня.

Для последнего слова 18 июня Филинков выбрал футболку с англоязычной надписью «Ты террорист». Он перечислил все ведомства, причастные к расследованию «Сети», и законодателей, по чьей воле в УК появилась удобная статья 205.4, позволяющая судить за мыслепреступление.

«Замарались все. Как выходить из ситуации, не знаю», — сказал Филинков.

По словам подсудимого, уголовное дело собрано из фантазий сотрудников ФСБ. Он привел несколько примеров явного несоответствия материалов действительности.

«Как я должен [от фантазий] защищаться?» — задал он вопрос судьям.

Филинков просит вынести оправдательный приговор.

Юлий Бояршинов в последнем слове сообщил, что никогда не разделял и не разделяет политических взглядов, его действия никому не причинили вред. Он попросил не приговаривать его к суровому наказанию.

Накануне прокурор запросил Филинкову 9 лет общего режима, Бояршинову — 6.

По версии обвинения, «Сеть» создавалась анархистами для терактов, посягательств на сотрудников правоохранительных органов и убийств общественных деятелей, чтобы посеять страх среди населения и свергнуть конституционный строй. Эти планы не подтверждаются показаниями свидетелей и Юлия Бояршинова. Вину он признал, но заявил, что анархисты и антифашисты тренировались для отпора ультраправым.

Дело ведет тройка судей Второго окружного военного суда. Приговор они напечатают к 22 июня, огласят утром.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

alexpv
Вот если после таких фантазийных суда действительно прекратятся лжеминирования , то можно сказать что ФСБ работает в правильном направлении, а если все остаётся как было, то значит просто нашли козлов отпущения для получения очередных звёздочек на погонах и к реальным террористам все это не имеет отношения.
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