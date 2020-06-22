В Петербурге у здания суда задержали жену приговоренного фигуранта дела «Сети» и других его сторонников. Песня группы «Порнофильмы» полиции не понравилась
Полиция Петербурга провела серию задержаний у суда, где оглашался приговор по делу террористического сообщества «Сеть». Посетителям крепко досталось за песню группы «Порнофильмы».
Как передает корреспондент «Фонтанки», днем 22 июня после оглашения приговора Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову полиция попробовала вербально разогнать их сторонников.
Порыв активиста Павла Грисевича, который зажег пиротехнику и пристегнул себя наручниками к забору, поддержали более пятидесяти человек. Под песню «Все пройдет», написанную группой «Порнофильмы» к процессу над «Сетью», для Филинкова и Бояршинова потребовали свободы, а для ФСБ — общественного порицания.
Полиция на народное творчество ответила крепким хватом, затаскивая в автобус посетителей без полового различия. Задержали и жену Юлия Бояршинова Яну Сахипову.
автор видео Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
В «ОВД-Инфо» сообщают, что количество погруженных в автобус превысило десять человек. По словам корреспондента «Фонтанки», задержания у 1-го Западного окружного военсуда продолжаются.
автор видео Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Виктор Филинков и Юлий Бояршинов 22 июня признаны виновными в участии в деятельности террористического сообщества «Сеть» и приговорены к 7 годам и 5 годам 6 месяцам колонии соответственно.