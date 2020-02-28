На петербургском процессе в качестве свидетелей обвинения выступили осужденные по пензенскому делу. Их показания устраивают Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Суду пришлось пойти на процессуальную уловку, чтобы иметь возможность не принимать слова пензенских во внимание.

Второй западный окружной военный суд 28 февраля выслушал по видеосвязи Илью Шакурского и Максима Иванкина. Оба говорили о пытках ФСБ и непричастности к подготовке вооруженного мятежа.



На фото петербургские фигуранты Филинков и Бояршинов. Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Много времени 28-го уделили одному из важнейших письменных доказательств по делу. Это так называемый «Свод «Сети», или «Положение». Следствие считало его манифестом воинствующих анархистов, программным документом, планом по захвату власти. На предыдущем заседании стало известно, что это 33-страничный набор записей на разные темы, от обсуждений секса втроем до кулинарных рецептов. Эксперты пришли к выводу о неоднородности «Свода» и затруднились дать содержательную характеристику.



Выдержку из «Свода» опубликовал адвокат Виталий Черкасов.

Из материалов пензенского дела, пересланного в Петербург, следовало, что электронный экземпляр «Свода» сотрудники ФСБ нашли в ноутбуке Ильи Шакурского. 10 февраля 2020 года его приговорили к 16 годам строгого режима. На судебном следствии Шакурский отказался от признательных показаний и, выступая сегодня в качестве свидетеля обвинения в деле петербургском, дал обширные пояснения о происхождении «Свода».

По утверждению Шакурского, выводы ФСБ о наличии «Свода» в его ноутбуке были опровергнуты в суде в Пензе. То же самое произошло с экземпляром другого фигуранта - Армана Сагынбаева. При исследовании жесткого диска в суде выяснилось, что он неисправен.

Идеологическую основу «Сети» и ее участников - независимо от места жительства, в Петербурге или Пензе - следствие ФСБ выписывало из электронных документов, якобы найденных в компьютерах фигурантов. Кроме «Свода», в основу обвинения попали еще несколько файлов.

Судя по показаниям Шакурского, метаданные папок на ноутбуке сохранили следы редактирования 30 октября 2017 года - после задержания его владельца. В пензенском суде изменение данных признали два специалиста МВД.



Инициатором редактуры в ноутбуке якобы был оперативный сотрудник УФСБ Пензенской области Шепелев. Он же, утверждает Шакурский, избивал его и пытал током, принуждал к даче ложных показаний и оговору других фигурантов. В целом, описанный Шакурским портрет аналогичен тому, что составлял петербургский подсудимый Филинков в отношении сотрудника местного УФСБ - Константина Бондарева. Могло сложиться впечатление, что в следственно-оперативных группах были определены самые деятельные офицеры контрразведки, на которых пришелся наибольший объем «работы» с фигурантами дела «Сети».

После речи Шакурского гособвинитель попросил зачитать его допрос на предварительном следствии. С виду это было неразумно, потому что от своих показаний фигурант отказался. Но судья Роман Муранов разрешил зачитать. Из тех, уже аннулированных самим Шакурским показаний, следовало, что анархисты тренировались для свержения государственного строя, учились готовить взрывчатку, активно использовали средства конспирации, а пензенская часть «Сети» была знакома с петербургской.



По мнению адвоката Виталия Черкасова, защищающего Виктора Филинкову, суду было важно, чтобы признательные показания Шакурского прозвучали. «Теперь можно в приговоре ссылаться на них и игнорировать сегодняшний допрос, считая его попыткой, например, выгородить товарищей», - говорит Черкасов.

Второй допрошенный фигурант из Пензы - Максим Иванкин. О «Сети», по его утверждению, он знает еще меньше Шакурского, зато Иванкин достаточно подробно рассказал о том, как его «обрабатывали» сотрудники ФСБ. Ему, якобы, давали прочитать признательные показания Шакурского и еще одного обвиняемого Дмитрия Пчелинцева, требовали сознаться в участии в террористическом сообществе. В противном случае угрожали серьезным тюремным сроком.

Судебный процесс отложили до 23 марта, попутно продлив меру пресечения Филинкову и Бояршинову до июня. Столь длительный срок ареста не может быть объяснен сложностью дела. На ближайших заседаниях представлять доказательства будет защита подсудимых, и она планирует уложиться в неделю. По мнению Виталия Черкасова, мера пресечения на три месяца вперед - это разумный шаг суда, который уже сейчас уверен, что на приговор будут поданы жалобы, и в арест Филинкова и Бояршинова уже заложено апелляционное рассмотрение.

