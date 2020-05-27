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27.05.2020 14:45
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Песков заявил, что день парада Победы могут объявить выходным. Пресс-секретарь президента не знает, отменят ли к тому времени ограничения в Москве

Пресс-секретарь российского президента заявил, что «с большой долей вероятности» 24 июня, которое Владимир Путин выбрал в качестве даты парада в честь 75-летия Победы, станет выходным.

«С большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — цитирует 27 мая заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, пока нельзя сказать точно, будут ли отменены коронавирусные ограничения в Москве к 24 июня. Песков при этом отметил, что ситуация с COVID-19 развивается и уже видны «положительные тенденции».

Ранее СМИ стало известно, что власти рассматривают возможность введения выходного дня 24 июня.

Владимир Путин 26 мая приказал готовиться к параду Победы, а для акции «Бессмертный полк» он выбрал 26 июля. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко уже заверил, что «ситуация с коронавирусом успокаивается», поэтому парад можно провести с соблюдением мер предосторожности.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Да чё там мелочиться, давайте уже день рождения Самого объявим выходным праздничным днем.
klapaucius
Мало нам падения ВВП от ковида, надо еще полпроцента отчекрыжить просто так.
VictorW
Кому он нужен этот парад во время чумы? Отдайте это деньги медикам!
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