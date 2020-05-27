Песков заявил, что день парада Победы могут объявить выходным. Пресс-секретарь президента не знает, отменят ли к тому времени ограничения в Москве
Пресс-секретарь российского президента заявил, что «с большой долей вероятности» 24 июня, которое Владимир Путин выбрал в качестве даты парада в честь 75-летия Победы, станет выходным.
«С большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — цитирует 27 мая заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».
По его словам, пока нельзя сказать точно, будут ли отменены коронавирусные ограничения в Москве к 24 июня. Песков при этом отметил, что ситуация с COVID-19 развивается и уже видны «положительные тенденции».
Ранее СМИ стало известно, что власти рассматривают возможность введения выходного дня 24 июня.
Владимир Путин 26 мая приказал готовиться к параду Победы, а для акции «Бессмертный полк» он выбрал 26 июля. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко уже заверил, что «ситуация с коронавирусом успокаивается», поэтому парад можно провести с соблюдением мер предосторожности.