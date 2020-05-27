Онищенко предложил заранее изолировать ветеранов, которые пойдут на парад Победы

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал проведение 24 июня парада Победы с точки зрения эпидемических рисков.



«Ситуация [с коронавирусом] успокаивается, а до парада еще практически месяц, погода по прогнозу будет солнечная, а это дополнительный фактор к тому, чтобы прервать эпидемическую цепочку», — цитирует 27 мая заявление Онищенко «Интерфакс».



«Что касается ветеранов, можно тех, кто точно пойдут на трибуны — их имена известны, приглашения были разосланы заранее — сейчас до парада взять под медицинское наблюдение, изолировать», — подчеркнул депутат.

