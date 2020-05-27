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27.05.2020 13:14
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Онищенко предложил заранее изолировать ветеранов, которые пойдут на парад Победы

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал проведение 24 июня парада Победы с точки зрения эпидемических рисков.

«Ситуация [с коронавирусом] успокаивается, а до парада еще практически месяц, погода по прогнозу будет солнечная, а это дополнительный фактор к тому, чтобы прервать эпидемическую цепочку», — цитирует 27 мая заявление Онищенко «Интерфакс».

«Что касается ветеранов, можно тех, кто точно пойдут на трибуны — их имена известны, приглашения были разосланы заранее — сейчас до парада взять под медицинское наблюдение, изолировать», — подчеркнул депутат.

По его словам, необходимо будет принять меры для размещения ветеранов, в частности наполнить трибуну «под медицинским наблюдением», а также организовать для них трансфер. Онищенко уверен, что при рассадке гостей можно обойтись без социальной дистанции. «Если надо будет, маски наденут. Это показатель культуры здоровья, и мы продемонстрируем миру еще одну дополнительную опцию — свое отношение к собственному здоровью», — указал депутат.

Накануне президент России Владимир Путин выбрал 24 июня для проведения парада Победы, а 26 июля — для акции «Бессмертный полк». СМИ сообщили, что в день парада в стране могут объявить выходной.

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Комментарии (11)

Иван Иванов
Пенсионеров живыми не выпустят
260548761
в гулаге изолировать?
Читатель111
Либо Онищенко надо под суд отдать за такие слова, либо журналисты Фонтанки провоцируют и разжигают ненависть...
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