Путин допустил перенос назначенного на 26 июля «Бессмертного полка» при угрозе здоровью граждан

Президент России на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу рассказал о проведении акции в эпоху пандемии COVID-2019.



«Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить [26 июля] безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки», — заявил 26 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент для «Бессмертного полка» выбрал день «нашей ратной славы» — 26 июля, когда празднуется День Военно-морского флота РФ. Парад на базах ВМФ также будет проведен.