Путин допустил перенос назначенного на 26 июля «Бессмертного полка» при угрозе здоровью граждан
Президент России на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу рассказал о проведении акции в эпоху пандемии COVID-2019.
«Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить [26 июля] безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки», — заявил 26 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Президент для «Бессмертного полка» выбрал день «нашей ратной славы» — 26 июля, когда празднуется День Военно-морского флота РФ. Парад на базах ВМФ также будет проведен.
При этом Путин отметил, что при организации «Бессмертного полка» власть будет руководствоваться здоровьем граждан. «К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы наших граждан. <...> Здесь уже никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», — добавил президент.
Владимир Путин также заверил, что пик по коронавирусу в России считается «пройденным», и приказал готовиться к параду Победы 24 июня.