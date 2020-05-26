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26.05.2020 15:02
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Путин приказал готовиться к параду Победы. Он пройдет 24 июня

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать подготовку к параду в честь 75-летия Победы. Об этом он заявил 26 мая во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победителей», — сказал Путин.

Памятное мероприятие должно пройти в Москве и других городах России, уточнил глава государства.

Он также отметил, что необходимо будет соблюсти самые строгие меры безопасности.

Помимо этого, президент назначил дату проведения шествия Бессмертного полка. Оно состоится 26 июля, в День ВМФ России. Его планируют объединить с морским парадом.

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Комментарии (20)

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261705051
Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов на 24 мая 113 299 на марш "Бессмертного полка" тоже после парада, но после другого — на месяц позже», — сказал Путин. - умерших 3541.
Balamut
Ну и отлично 15 июня все отменят и маски на улицах и всякие другие безумные ограничения Смольного...
Мутанты в пиджаках и боты пребывают в тихом ужасе.
УРА! УРА! УРА!
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