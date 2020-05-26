Президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать подготовку к параду в честь 75-летия Победы. Об этом он заявил 26 мая во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.



«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победителей», — сказал Путин.