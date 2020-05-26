Президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать подготовку к параду в честь 75-летия Победы. Об этом он заявил 26 мая во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.
«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победителей», — сказал Путин.
Путин: Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня pic.twitter.com/MVjywRUUVO— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 26, 2020
Памятное мероприятие должно пройти в Москве и других городах России, уточнил глава государства.
Он также отметил, что необходимо будет соблюсти самые строгие меры безопасности.
Помимо этого, президент назначил дату проведения шествия Бессмертного полка. Оно состоится 26 июля, в День ВМФ России. Его планируют объединить с морским парадом.