«Интерфакс»: День проведения парада Победы может стать выходным

24 июня, на которое Владимир Путин назначил парад Победы, может стать выходным.



«Среду, 24 июня, когда в Москве и других городах пройдет парад Победы, планируется объявить выходным днем», — пишет 26 мая «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.



Президент Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу призвал провести парад с соблюдением мер предосторожности. При этом президент не сказал о том, станет ли 24 июня выходным.



Кроме того, Путин выбрал 26 июля датой организации «Бессмертного полка», однако допустил, что акция может быть перенесена.

