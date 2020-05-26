FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 16:34
0
Печать

«Интерфакс»: День проведения парада Победы может стать выходным

24 июня, на которое Владимир Путин назначил парад Победы, может стать выходным.

«Среду, 24 июня, когда в Москве и других городах пройдет парад Победы, планируется объявить выходным днем», — пишет 26 мая «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Президент Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу призвал провести парад с соблюдением мер предосторожности. При этом президент не сказал о том, станет ли 24 июня выходным.

Кроме того, Путин выбрал 26 июля датой организации «Бессмертного полка», однако допустил, что акция может быть перенесена.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний