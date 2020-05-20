Сказочное Бали откроется для туристов в октябре

Власти Индонезии объявили о планируемом снятии коронавирусных ограничений на курортном острове.
«Бали может вновь открыться для туристов в октябре, после того как правительство успешно справится со вспышкой коронавируса», — сообщает 20 мая издание The Jakarta Post со ссылкой на министерство туризма страны.
Восстановление туристической отрасли в Юго-Восточной Азии будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Министерство туризма Индонезии уже запланировало рекламные кампании по привлечению туристов на Бали.
Ранее о готовности вновь принимать отдыхающих заявили Испания, Турция и Грузия. При этом президент России Владимир Путин призвал https://www.fontanka.ru/2020/05/07/69246367/ развивать внутренний туризм. Крым примет решение о работе курортов полуострова в конце мая, а Сочи уже собирается открыть 65 пляжей санаториев.
С начала пандемии COVID-2019 в Индонезии было выявлено