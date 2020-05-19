Испания начнет принимать туристов с конца июня. Карантин для иностранцев отменяется
Испанские власти подтверждают, что готовы начать туристический сезон с середины лета.
«Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность <...> Мы должны сделать Испанию привлекательной страной с точки зрения безопасности», — цитирует 19 мая заявление министра транспорта Хосе Луис Абалоса Reuters.
По его словам, к середине лета будет отменен 14-дневный карантин для приезжающих в страну. Накануне Абалос сообщил о том, что туристическая отрасль начнет восстанавливаться после того, как будут сняты ограничения на перемещения внутри страны.
В Испании зафиксировано уже 232 тысячи случаев COVID-2019.
Турция ранее также заявила, что ждет туристов с конца мая. Президент Владимир Путин считает, что необходимо развивать внутренний туризм в условиях закрытых из-за COVID-2019 границ. Крым примет решение о работе курортов в конце мая, а Сочи уже готовится открывать 65 пляжей санаториев.