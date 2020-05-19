FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.98р78.94р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
19.05.2020 14:10
1
Печать

Испания начнет принимать туристов с конца июня. Карантин для иностранцев отменяется

Испанские власти подтверждают, что готовы начать туристический сезон с середины лета.

«Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность <...> Мы должны сделать Испанию привлекательной страной с точки зрения безопасности», — цитирует 19 мая заявление министра транспорта Хосе Луис Абалоса Reuters.

По его словам, к середине лета будет отменен 14-дневный карантин для приезжающих в страну. Накануне Абалос сообщил о том, что туристическая отрасль начнет восстанавливаться после того, как будут сняты ограничения на перемещения внутри страны.

В Испании зафиксировано уже 232 тысячи случаев COVID-2019.

Турция ранее также заявила, что ждет туристов с конца мая. Президент Владимир Путин считает, что необходимо развивать внутренний туризм в условиях закрытых из-за COVID-2019 границ. Крым примет решение о работе курортов в конце мая, а Сочи уже готовится открывать 65 пляжей санаториев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

🍔 🐷 Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БEЗ ХИМИИ, диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/dietnt
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний