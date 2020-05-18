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18.05.2020 17:25
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Испания готовится принимать туристов уже с конца июня

Испанские власти обещают восстановить передвижение по стране к середине лета, тогда же на Пиренеях ждут туристов.

«В конце июня планируется возобновление туризма в Испании <...>. Приезд иностранцев будет происходить параллельно с разрешением испанцам ездить в другие провинции», — цитирует 18 мая заявление министра транспорта Хосе Луис Абалоса RTVE.

По его словам, после пандемии туризм должен стать «полностью контролируемым с гигиенической точки зрения».

До этого министр иностранных дел страны Аранча Гонсалес Лайя заявила, что Испания стремится восстановить туризм, так как эта отрасль важна для экономики.

Испания считается одной из самых пострадавших от COVID-2019 стран мира, где выявлена 231 тысяча случаев коронавируса. В России их число выросло до 290 678.

Ранее о желании начать принимать туристов заявила Турция. При этом президент России Владимир Путин призвал развивать внутренний туризм в эпоху пандемии. Российские туроператоры уже начали продавать поездки в Сочи, а власти города с июня разрешили открыть 65 пляжей санаториев.

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