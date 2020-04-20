Туроператоры возобновляют продажу туров в Сочи

Российский союз туриндустрии констатирует, что операторы возобновляют бронирование летних туров в Сочи.

«С 1 июня туры уже в продаже, в отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона», — цитирует 20 апреля заявление пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной ТАСС.

По ее словам, наибольший интерес россияне проявляют к поездкам в августе и даже сентябре. К другим летним месяцам туристы пока только присматриваются.

Российский союз туриндустрии прогнозирует, что открытие внутреннего туризма в стране начнется «с дешевых туров по массовым направлениям».