FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 11:44
5
Печать

Туроператоры возобновляют продажу туров в Сочи

Российский союз туриндустрии констатирует, что операторы возобновляют бронирование летних туров в Сочи.

«С 1 июня туры уже в продаже, в отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона», — цитирует 20 апреля заявление пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной ТАСС.

По ее словам, наибольший интерес россияне проявляют к поездкам в августе и даже сентябре. К другим летним месяцам туристы пока только присматриваются.

Российский союз туриндустрии прогнозирует, что открытие внутреннего туризма в стране начнется «с дешевых туров по массовым направлениям».

Напомним, что 20 апреля глава Крыма призвал россиян не ездить на полуостров до окончания пандемии COVID-2019.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

daisychain
"Я не халявщик, я партнер!" - сказал Леня Голубков, делая раннюю бронь тура со скидкой в Сочи в офисе МММ-Тур.
260968441
⚠️Многоразовая антивиpусная мaска PITTA MASK для эффективной защиты оpганов дыхания. Быстрая дocтавка! ➜ https://is.gd/virsmaska
Chupakabra
Ну нафиг, думаю в этом году я пожалуй погрею косточки на берегк Ладожского озера, поближе к дому, если к лету всё более или менее поутихнет.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний