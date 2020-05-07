Грузия откроет границы для туристов с июля

Грузинские власти решили открыть границы с 1 июля.
«С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов», — цитирует 7 мая заявление премьер-министр Георгия Гахарии агентство «Спутник».
По его словам, Грузия намерена создать «безопасные коридоры с соседними странами», чтобы принимать туристов.
Открытие границ власти республики начали обсуждать в начале мая. Министр экономики Натия Турнава ранее анонсировала такой шаг на совещании с представителями туристической отрасли.