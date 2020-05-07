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07.05.2020 13:43
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Грузия откроет границы для туристов с июля

Грузинские власти решили открыть границы с 1 июля.

«С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов», — цитирует 7 мая заявление премьер-министр Георгия Гахарии агентство «Спутник».

По его словам, Грузия намерена создать «безопасные коридоры с соседними странами», чтобы принимать туристов.

Открытие границ власти республики начали обсуждать в начале мая. Министр экономики Натия Турнава ранее анонсировала такой шаг на совещании с представителями туристической отрасли.

В Грузии зафиксировано всего 615 случаев COVID-2019.

В марте в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения. 16 марта страна закрыла свои границы для всех иностранцев.

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Комментарии (3)

gr_v
Хоть кто-то адекватный) Можно будет поехать надеюсь
Mozg
Ну вот молодцы. Они давно говорят, что хотят европейских туристов на чёрное море возить.

Пока все остальные сопли жуют, грузины быстренько предпринимают правильные шаги.
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