Грузия закрывает границы для всех иностранцев

Сроком на две недели будет действовать запрет на въезд в Грузию всех граждан иностранных государств. Об этом 16 марта пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг советника премьера страны Ираклия Чиковани.
«Принято решение с завтрашнего дня на две недели ограничить въезд в страну всех иностранных граждан», — заявил Чиковани журналистам.
На 15 марта в Грузии было зафиксировано 33 случая заражения инфекцией Covid-19. Среди заболевших четверо детей в возрасте до 14 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.