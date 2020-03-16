Грузия закрывает границы для всех иностранцев

Сроком на две недели будет действовать запрет на въезд в Грузию всех граждан иностранных государств. Об этом 16 марта пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг советника премьера страны Ираклия Чиковани.

«Принято решение с завтрашнего дня на две недели ограничить въезд в страну всех иностранных граждан», — заявил Чиковани журналистам.



На 15 марта в Грузии было зафиксировано 33 случая заражения инфекцией Covid-19. Среди заболевших четверо детей в возрасте до 14 лет.

