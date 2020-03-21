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21.03.2020 13:29
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Грузия объявила режим ЧП из-за коронавируса

Власти Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария 21 марта.

«Призываем президента Грузии принять чрезвычайное положение на один месяц», — цитируют чиновника РИА «Новости».

Решение о введении режима ЧП было принято по итогам очередного заседания межведомственной координационной группы, он будет действовать до 21 апреля. Число заболевших коронавирусом в стране достигло 47 человек. 16 марта Грузия закрыла границы для всех иностранцев.

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