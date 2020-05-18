Путин: Опасность распространения коронавируса сохраняется

Президент России провел совещание, на котором прокомментировал снижение темпов заболеваемости COVID-2019 по всей стране.
«Несмотря на относительную стабилизацию, опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране», — заявил 18 мая Владимир Путин в своем обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Особое внимание Путин уделил Дагестану, где «система здравоохранения работает с серьезной нагрузкой».
Ранее премьер Михаил Мишустин констатировал, что «рост заболеваемости удалось остановить». Его заместитель Татьяна Голикова уточнила, что за прошедшую неделю в субъектах Российской Федерации, кроме Москвы и области, наблюдается увеличение темпов прироста на
Всего по России с начала пандемии было выявлено уже 290678 случаев COVID-2019.