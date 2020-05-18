FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +12
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 14:23
2
Печать

Путин: Опасность распространения коронавируса сохраняется

Президент России провел совещание, на котором прокомментировал снижение темпов заболеваемости COVID-2019 по всей стране.

«Несмотря на относительную стабилизацию, опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране», — заявил 18 мая Владимир Путин в своем обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Особое внимание Путин уделил Дагестану, где «система здравоохранения работает с серьезной нагрузкой».

Ранее премьер Михаил Мишустин констатировал, что «рост заболеваемости удалось остановить». Его заместитель Татьяна Голикова уточнила, что за прошедшую неделю в субъектах Российской Федерации, кроме Москвы и области, наблюдается увеличение темпов прироста на 8,1 %, хотя наметилась позитивная динамика.

Всего по России с начала пандемии было выявлено уже 290678 случаев COVID-2019.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

hedgehog_
в рассиянии завелась очередная стабильность. теперь с каровавирусом. еслиб не каровавирус, тут бы везде стояли солладты наты в мечетях
Ганс-Дитрих Геншер
корововирус нуждается в обнулении

ну или его пора уже запретить и штрафовать!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний