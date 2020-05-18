Статистика заболеваемости коронавирусом стабильно идет на спад. Петербург также сдает позиции

В Петербурге за сутки выявлено 425 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 26 меньше, чем сутками ранее.

За прошедший день коронавирус обнаружили в 81 из 85 регионов страны. Бессменным лидером по новым выявленным случаям остается Москва с 3238. На второй строчке обосновалась Московская область с 921. Замыкает тройку сегодня Петербург. С начала пандемии в городе уже 10887 заболевших.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что за прошедший день на COVID-2019 обследовали 2792 человека. На карантине в городе находятся 3712, из которых 735 на самоизоляции, а 194 содержатся в обсерваторе.