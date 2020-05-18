FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 10:38
51
Печать

Статистика заболеваемости коронавирусом стабильно идет на спад. Петербург также сдает позиции

В Петербурге за сутки выявлено 425 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 26 меньше, чем сутками ранее.

За прошедший день коронавирус обнаружили в 81 из 85 регионов страны. Бессменным лидером по новым выявленным случаям остается Москва с 3238. На второй строчке обосновалась Московская область с 921. Замыкает тройку сегодня Петербург. С начала пандемии в городе уже 10887 заболевших.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что за прошедший день на COVID-2019 обследовали 2792 человека. На карантине в городе находятся 3712, из которых 735 на самоизоляции, а 194 содержатся в обсерваторе.

Всего по России с начала пандемии было выявлено 290678 случаев коронавируса. Летальных исходов зафиксировали 2722, а число исцелившихся выросло до 70209.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (51)

dystopia
А если тестов вообще не делать, то и заболевших не будет )
Memory17
Есть, давно установленная наукой, закономерность: любая эпидемия растёт 6 недель, потом идёт на спад, мерами предосторожности можно изменить абсолютное количество заболевших и на это направлен карантин, но динамику это не меняет.
Doigralez
Как мило, стоило императору отменить нерабочие дни, как статистика СРАЗУ ЖЕ начала ползти вниз, и до сих пор снижается. Хоть бы не палились так явно)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний