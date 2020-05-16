ФНС расскажет бизнесу о мерах поддержки. Новый сервис заработал на сайте ведомства

Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет информировать налогоплательщиков, пострадавших от распространения коронавируса, о доступных для них мерах господдержки. Как сообщили 16 мая в ведомстве, для этого в специальном разделе сайта достаточно ввести ИНН. Сервис отразит все действующие льготы, проверит возможность получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, доступные субсидии для малого и среднего бизнеса, а также действие моратория на банкротство.



«Если никаких специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса», — сообщает ФНС.

