ФНС расскажет бизнесу о мерах поддержки. Новый сервис заработал на сайте ведомства
Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет информировать налогоплательщиков, пострадавших от распространения коронавируса, о доступных для них мерах господдержки. Как сообщили 16 мая в ведомстве, для этого в специальном разделе сайта достаточно ввести ИНН. Сервис отразит все действующие льготы, проверит возможность получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, доступные субсидии для малого и среднего бизнеса, а также действие моратория на банкротство.
«Если никаких специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса», — сообщает ФНС.
«Фонтанка» протестировала сервис на нескольких компаниях, ранее обращавшихся с петициями губернатору Северной столицы Александру Беглову. Так, для дилерских предприятий и операторов прогулок по рекам и каналам, чьи ОКВЭД не попали в список пострадавших отраслей, действительно предлагаются общие меры — приостановка проверок, продление сроков сдачи отчетности, не принимаются меры о банкротстве. Компаниям гостиничного сектора и сети непродовольственной розницы, не являющимся субъектами МСП, предлагают подать заявку на отсрочку по страховым взносам. После нескольких уточняющих вопросов (на какой срок запрашивается отсрочка, подавала ли компания декларацию, на сколько снизился ее доход), сервис предлагает обратиться с заявлением в налоговый орган по месту нахождения, шаблон заявления прилагается.
Ранее ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Размер рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ (12 130 руб.). Подробнее о том, какие меры поддержки предложили бизнесу, пострадавшему от коронавируса, федеральные и петербургские власти, читайте в материале «Фонтанки».