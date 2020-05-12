На юго-западе Петербурга в пакете у остановки нашли снаряд времён войны

Недалеко от автобусной остановки на улице Маршала Казакова петербуржцы нашли пакет с боеприпасом. Прибывшие взрывотехники определили, что это — 152-миллиметровый снаряд времён Второй мировой войны.



Как 12 мая сообщает Росгвардия, боеприпас осмотрели и обезвредили накануне, около 13 часов дня. Он сильно заржавел от времени. Специалистов вызвали горожане.



Предмет вывезли на специализированный полигон. Там его и уничтожили. В начале апреля росгвардейцы задержали мужчин, которые магнитом из Чёрной речки вытянули на берег 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

