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12.05.2020 13:04
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На юго-западе Петербурга в пакете у остановки нашли снаряд времён войны

Недалеко от автобусной остановки на улице Маршала Казакова петербуржцы нашли пакет с боеприпасом. Прибывшие взрывотехники определили, что это — 152-миллиметровый снаряд времён Второй мировой войны.

Как 12 мая сообщает Росгвардия, боеприпас осмотрели и обезвредили накануне, около 13 часов дня. Он сильно заржавел от времени. Специалистов вызвали горожане.

Предмет вывезли на специализированный полигон. Там его и уничтожили. В начале апреля росгвардейцы задержали мужчин, которые магнитом из Чёрной речки вытянули на берег 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

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Комментарии (1)

Kuzma
бывает. во времена оные будучи "на картошке",за трактором шли люди и "тралили" поле. снаряды,мины скидывали на трал.считалось за обыденность.
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