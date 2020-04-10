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10.04.2020 19:55
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Из Чёрной речки магнитом выловили миномётную мину времён ВОВ

В Приморском районе Петербурга были задержаны двое мужчин, которые с помощью магнита на верёвке вылавливали из Чёрной речки металлические предметы.

Как сообщили 10 апреля в пресс-службе Росгвардии, сотрудники ведомства заметили искателей во время патрулирования, а когда приблизились к ним, то увидели на берегу 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Исследовать снаряд приехали взрывотехники ОМОН. Они увезли мину на полигон для уничтожения.

Ловцы металла же были переданы полиции для установления личности и обстоятельств произошедшего.

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