Из Чёрной речки магнитом выловили миномётную мину времён ВОВ
В Приморском районе Петербурга были задержаны двое мужчин, которые с помощью магнита на верёвке вылавливали из Чёрной речки металлические предметы.
Как сообщили 10 апреля в пресс-службе Росгвардии, сотрудники ведомства заметили искателей во время патрулирования, а когда приблизились к ним, то увидели на берегу 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны.
Исследовать снаряд приехали взрывотехники ОМОН. Они увезли мину на полигон для уничтожения.
Ловцы металла же были переданы полиции для установления личности и обстоятельств произошедшего.