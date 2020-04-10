В Приморском районе Петербурга были задержаны двое мужчин, которые с помощью магнита на верёвке вылавливали из Чёрной речки металлические предметы.



Как сообщили 10 апреля в пресс-службе Росгвардии, сотрудники ведомства заметили искателей во время патрулирования, а когда приблизились к ним, то увидели на берегу 50-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

