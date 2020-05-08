За апрель от закрытой границы Финляндии обратно в Россию развернули 14 человек

В апреле 14 человек, пытавшихся въехать в Финляндию из России, развернули на финской границе. Об этом сообщает 7 апреля Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.

«В апреле Пограничная охрана заблокировала въезд 14 человек. Самой распространенной причиной была угроза общественному здравоохранению и обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса», - говорится в сообщении ведомства.

Как указанные лица сумели пересечь границу РФ, не уточняется. С 30 марта выезд граждан РФ с территории России был ограничен на неопределённый срок вне зависимости от наличия у них паспорта иностранного государства для защиты здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, но 29 апреля россиянам с паспортом или ВНЖ другой страны разрешили выехать с родины.