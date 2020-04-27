FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +9
74.50р80.76р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.04.2020 21:22
Печать

Подмосковье продлевает режим самоизоляции. «Ситуация непростая, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев»

Ограничения, введенные в Подмосковье из-за эпидемии коронавируса, будут продлены как минимум на майские праздники. Об этом 27 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ситуация непростая, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», - подчеркнул глава региона.

Напомним, официально пока нерабочие дни на федеральном уровне продлены до 30 апреля. Завтра ожидается очередное обращение Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать продление ограничений и предложил дождаться выступления президента. Отметим, за продление ограничений как минимум до 12 мая ранее высказывались вирусологи, которых поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, после 12 мая режим самоизоляции можно будет сворачивать, если россияне не «сорвутся» на праздниках.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний