Ограничения, введенные в Подмосковье из-за эпидемии коронавируса, будут продлены как минимум на майские праздники. Об этом 27 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Ситуация непростая, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», - подчеркнул глава региона.