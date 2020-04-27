Подмосковье продлевает режим самоизоляции. «Ситуация непростая, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев»
Ограничения, введенные в Подмосковье из-за эпидемии коронавируса, будут продлены как минимум на майские праздники. Об этом 27 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Ситуация непростая, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», - подчеркнул глава региона.
Воробьев: Ситуация непростая, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники pic.twitter.com/AcAInwuob5— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 27, 2020
Напомним, официально пока нерабочие дни на федеральном уровне продлены до 30 апреля. Завтра ожидается очередное обращение Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать продление ограничений и предложил дождаться выступления президента. Отметим, за продление ограничений как минимум до 12 мая ранее высказывались вирусологи, которых поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, после 12 мая режим самоизоляции можно будет сворачивать, если россияне не «сорвутся» на праздниках.