Во время процедуры взвешивания на передвижных весах в Ленинградской области у грузовика взорвалось колесо. Если бы такое случилось во время движения, могло бы произойти тяжёлое ДТП.

Как сообщили «Фонтанке» 23 апреля в пресс-службе областного дорожного комитета, инцидент произошёл минувшим вечером на посту передвижных весов, который контролирует движение большегрузов в Ломоносовском районе, соседнем с Петербургом. Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и дорожники Гатчинского ДРСУ остановили для проверки бетононасос. Машина начала заезжать на весы, и в этот момент у неё взорвалось переднее колесо. На фотографиях видно, насколько лысая резина стоит на тяжёлом автомобиле. На место вызвали грузовой эвакуатор — он помог пройти процедуру взвешивания, а потом отбуксировал машину на спецстоянку.