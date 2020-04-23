На посту весового контроля под Петербургом громыхнуло: колесо не выдержало тяжести бетононасоса
Во время процедуры взвешивания на передвижных весах в Ленинградской области у грузовика взорвалось колесо. Если бы такое случилось во время движения, могло бы произойти тяжёлое ДТП.
Как сообщили «Фонтанке» 23 апреля в пресс-службе областного дорожного комитета, инцидент произошёл минувшим вечером на посту передвижных весов, который контролирует движение большегрузов в Ломоносовском районе, соседнем с Петербургом. Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и дорожники Гатчинского ДРСУ остановили для проверки бетононасос. Машина начала заезжать на весы, и в этот момент у неё взорвалось переднее колесо. На фотографиях видно, насколько лысая резина стоит на тяжёлом автомобиле. На место вызвали грузовой эвакуатор — он помог пройти процедуру взвешивания, а потом отбуксировал машину на спецстоянку.
За сутки на областных дорогах выявили семь большегрузов-нарушителей. Владельцы получили крупные штрафы, до 400 тысяч рублей, а машины были отправлены на спецстоянки.
Движение грузовиков выше определённой массы по областным дорогам запрещено до 4 мая, на время весенней просушки. Владельцы транспорта нарушают и перегружают машины, не желая терять прибыль, из-за чего на постах весового контроля происходят разного рода инциденты. На днях один из водителей выгрузил песок прямо на проезжую часть, другой шофёр решил просто уйти, бросив цементовоз с документами в салоне на весах.