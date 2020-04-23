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23.04.2020 11:05
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На посту весового контроля под Петербургом громыхнуло: колесо не выдержало тяжести бетононасоса

Во время процедуры взвешивания на передвижных весах в Ленинградской области у грузовика взорвалось колесо. Если бы такое случилось во время движения, могло бы произойти тяжёлое ДТП.

Как сообщили «Фонтанке» 23 апреля в пресс-службе областного дорожного комитета, инцидент произошёл минувшим вечером на посту передвижных весов, который контролирует движение большегрузов в Ломоносовском районе, соседнем с Петербургом. Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и дорожники Гатчинского ДРСУ остановили для проверки бетононасос. Машина начала заезжать на весы, и в этот момент у неё взорвалось переднее колесо. На фотографиях видно, насколько лысая резина стоит на тяжёлом автомобиле. На место вызвали грузовой эвакуатор — он помог пройти процедуру взвешивания, а потом отбуксировал машину на спецстоянку.

Фото: дорожный комитет Ленобласти
Фото: дорожный комитет Ленобласти
Фото: дорожный комитет Ленобласти
Фото: дорожный комитет Ленобласти
Фото: дорожный комитет Ленобласти

За сутки на областных дорогах выявили семь большегрузов-нарушителей. Владельцы получили крупные штрафы, до 400 тысяч рублей, а машины были отправлены на спецстоянки.

Движение грузовиков выше определённой массы по областным дорогам запрещено до 4 мая, на время весенней просушки. Владельцы транспорта нарушают и перегружают машины, не желая терять прибыль, из-за чего на постах весового контроля происходят разного рода инциденты. На днях один из водителей выгрузил песок прямо на проезжую часть, другой шофёр решил просто уйти, бросив цементовоз с документами в салоне на весах.

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Комментарии (1)

261002501
Очередная статья диванного эксперта. Ось не передняя, а вторая. От того что взорвалось это колесо на скорости ничего бы не было. Остановился поменял. А качество резины говорит о том на сколько в большую ж..пу загнали транспортую отрасль. Да еще один момент. Данная машина находится в стандартной комплектации и то что она нарушила при этом ПДД, говорит о том что правила эти созданы чтобы забирать последнее у перевозчиков.
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