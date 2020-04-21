Под Петербургом цементовоз остановили для весового контроля, водитель посмотрел на инспекторов и ушёл восвояси
Странная история, почти детективная, развернулась на посту весового контроля под Петербургом – в Ломоносовском районе Ленинградской области. После погони за грузовиком с цементом и его остановкой с блокированием колес водитель просто-напросто ушёл, оставив машину с ворохом документов в салоне.
Как рассказали «Фонтанке» 21 апреля в дорожном комитете области, инцидент произошёл вчера вечером. Сначала водитель отказался подчиниться требованиям инспектором Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и остановить машину. После непродолжительной погони нарушителя догнали, на одно из колёс надели блокиратор. Инспекторы начали оформлять нарушения, водитель же смотрел-смотрел, а потом молча развернулся и ушёл пешком по дороге. В салоне он оставил документы, включая свидетельство регистрации на машину.
Суммарный вес цементовоза составил 45 тонн, что превышает разрешенную массу почти в два раза. Дорожники Гатчинского ДРСУ и инспекторы СЗМУГАДН вызвали на место тяжелый эвакуатор, который помог взвесить большегруз и отбуксировал его на спецстоянку. По данным ГКУ «Ленатводор», транспорт принадлежит ООО «Профтранс». Общая сумма штрафов, включая ответственность грузоперевозчика и отправителя (в одном лице) и санкцию за неработающий тахограф, составила почти 1 млн рублей.
Посты весового контроля работают на дорогах во время весенней просушки, которая продлится до 4 мая. Для грузовиков с нагрузкой на ось более пяти тонн запрещён проезд по дорогам с асфальтовым покрытием, более трех тонн на ось - по дорогам с гравийным и грунтовым покрытием. Ограничения не распространяются на ряд перевозок, в том числе топлива, продуктов и товаров первой необходимости. При проверке транспорта инспекторы порой сталкиваются с неприятными курьёзами, например на днях водитель выгрузил песок прямо на дорогу.