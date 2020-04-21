Странная история, почти детективная, развернулась на посту весового контроля под Петербургом – в Ломоносовском районе Ленинградской области. После погони за грузовиком с цементом и его остановкой с блокированием колес водитель просто-напросто ушёл, оставив машину с ворохом документов в салоне.



Как рассказали «Фонтанке» 21 апреля в дорожном комитете области, инцидент произошёл вчера вечером. Сначала водитель отказался подчиниться требованиям инспектором Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и остановить машину. После непродолжительной погони нарушителя догнали, на одно из колёс надели блокиратор. Инспекторы начали оформлять нарушения, водитель же смотрел-смотрел, а потом молча развернулся и ушёл пешком по дороге. В салоне он оставил документы, включая свидетельство регистрации на машину.