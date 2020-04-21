FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 09:50
0
Печать

Под Петербургом цементовоз остановили для весового контроля, водитель посмотрел на инспекторов и ушёл восвояси

Странная история, почти детективная, развернулась на посту весового контроля под Петербургом – в Ломоносовском районе Ленинградской области. После погони за грузовиком с цементом и его остановкой с блокированием колес водитель просто-напросто ушёл, оставив машину с ворохом документов в салоне.

Как рассказали «Фонтанке» 21 апреля в дорожном комитете области, инцидент произошёл вчера вечером. Сначала водитель отказался подчиниться требованиям инспектором Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и остановить машину. После непродолжительной погони нарушителя догнали, на одно из колёс надели блокиратор. Инспекторы начали оформлять нарушения, водитель же смотрел-смотрел, а потом молча развернулся и ушёл пешком по дороге. В салоне он оставил документы, включая свидетельство регистрации на машину.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

Суммарный вес цементовоза составил 45 тонн, что превышает разрешенную массу почти в два раза. Дорожники Гатчинского ДРСУ и инспекторы СЗМУГАДН вызвали на место тяжелый эвакуатор, который помог взвесить большегруз и отбуксировал его на спецстоянку. По данным ГКУ «Ленатводор», транспорт принадлежит ООО «Профтранс». Общая сумма штрафов, включая ответственность грузоперевозчика и отправителя (в одном лице) и санкцию за неработающий тахограф, составила почти 1 млн рублей.

Посты весового контроля работают на дорогах во время весенней просушки, которая продлится до 4 мая. Для грузовиков с нагрузкой на ось более пяти тонн запрещён проезд по дорогам с асфальтовым покрытием, более трех тонн на ось - по дорогам с гравийным и грунтовым покрытием. Ограничения не распространяются на ряд перевозок, в том числе топлива, продуктов и товаров первой необходимости. При проверке транспорта инспекторы порой сталкиваются с неприятными курьёзами, например на днях водитель выгрузил песок прямо на дорогу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний