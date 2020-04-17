Уходя от весового контроля, водитель самосвала под Петербургом выгрузил песок прямо на дорогу
Тосненские дорожники и инспекторы Северо-Западного межрегионального управления автодорожного надзора 17 апреля после получасовой погони остановили для взвешивания перегруженную машину с песком.
Об инциденте «Фонтанке» сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области. Большегруз, по данным ГКУ «Ленавтодор», ехал из карьера на 42-м километре региональной трассы Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга. Когда инспектор подал сигнал об остановке, водитель только прибавил газу. Его догнали, надели на колесо блокиратор и подготовили весы. И тогда водитель решил «незаметно» облегчить кузов и начал ссыпать песок прямо на дорогу. Дорожники вызвали на место сотрудников ГИБДД.
По предварительной оценке, вес машины оценивается в 90 тонн при максимально возможных 25 в период просушки.
Весенняя просушка региональных трасс в Ленобласти проходит до 4 мая. Запрещён проезд машинам с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн по асфальтобетонным дорогам и более трёх тонн по гравийным. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за движение с перегрузом. Штрафы достигают 400 тысяч рублей для юрлиц, задержанный на весовом посту транспорт отравляется на спецстоянки.