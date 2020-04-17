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17.04.2020 19:34
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Уходя от весового контроля, водитель самосвала под Петербургом выгрузил песок прямо на дорогу

Тосненские дорожники и инспекторы Северо-Западного межрегионального управления автодорожного надзора 17 апреля после получасовой погони остановили для взвешивания перегруженную машину с песком.

Об инциденте «Фонтанке» сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области. Большегруз, по данным ГКУ «Ленавтодор», ехал из карьера на 42-м километре региональной трассы Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга. Когда инспектор подал сигнал об остановке, водитель только прибавил газу. Его догнали, надели на колесо блокиратор и подготовили весы. И тогда водитель решил «незаметно» облегчить кузов и начал ссыпать песок прямо на дорогу. Дорожники вызвали на место сотрудников ГИБДД.

По предварительной оценке, вес машины оценивается в 90 тонн при максимально возможных 25 в период просушки.

Весенняя просушка региональных трасс в Ленобласти проходит до 4 мая. Запрещён проезд машинам с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн по асфальтобетонным дорогам и более трёх тонн по гравийным. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за движение с перегрузом. Штрафы достигают 400 тысяч рублей для юрлиц, задержанный на весовом посту транспорт отравляется на спецстоянки.

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Комментарии (3)

sektor7
Дачники растащат. Песок чистый, по виду
Zloi_prohozhiy
грузовик изъять в пользу бюджета ЛенОбласти
PROM
Пост ДПС перед Выборгом. Там регулярно"разгружаются" таким образом :) Только лучше бы он это сделал в движении.
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