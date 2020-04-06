В Ленинградской области началась весенняя просушка дорог. Проезд по региональным трассам для большегрузов временно ограничен, а дорожники размещают посты весового контроля.
Как сообщили 6 апреля в Дорожном комитете Ленобласти, до 4 мая проезд по дорогам с асфальтовым покрытием запрещен для грузовиков с нагрузкой на ось более пяти тонн, а по дорогам с гравийным и грунтовым покрытием — для грузовиков с нагрузкой более трех тонн на ось. При этом на ряд перевозок, в том числе топлива, продуктов и товаров первой необходимости, эти ограничения не распространяются.
Весенняя просушка дорог в Ленинградской области проводится ежегодно. После холодов дороги оттаивают медленно, к тому же в период весенних паводков тяжелые грузовики могут нанести асфальтовому покрытию серьезный ущерб. В конце марта Ространснадзор ввел послабления для грузоперевозок в связи с коронавирусом, На вопрос о совместимости этих послаблений и приказа о просушке в дорожном комитете отметили, что запрет также не распространяется на перевозку «грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий».
Ограничения в период просушки не распространяются:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семенного фонда, мальков рыб, спермы бычков, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;
- на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленинградской области;
- на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов Ленинградской области;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- на транспортные средства, осуществляющие перевозку смазочных масел и специальных жидкостей;
- на транспортные средства, перевозящие продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом;
- на движение транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости в городской черте населенных пунктов Ленинградской области.