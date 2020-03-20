В России приостановят весовой контроль для грузовиков с продуктами и лекарствами

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) из-за коронавируса на месяц вводит послабления для перевозок товаров первой необходимости. Фуры с продуктами и лекарствами не будут взвешивать, чтобы поддержать стабильность экономики.



Как сообщается 20 марта на сайте Ространснадзора, с 25 марта по 25 апреля будет приостановлен весовой контроль транспортных средств, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости «в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом». Речь идет о продуктах питания, детских товарах и лекарственных средствах.