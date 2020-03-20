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20.03.2020 11:08
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В России приостановят весовой контроль для грузовиков с продуктами и лекарствами

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) из-за коронавируса на месяц вводит послабления для перевозок товаров первой необходимости. Фуры с продуктами и лекарствами не будут взвешивать, чтобы поддержать стабильность экономики.

Как сообщается 20 марта на сайте Ространснадзора, с 25 марта по 25 апреля будет приостановлен весовой контроль транспортных средств, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости «в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом». Речь идет о продуктах питания, детских товарах и лекарственных средствах.

Такая мера призвана обеспечить «устойчивое развитие экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Ранее также сообщалось, что из-за распространения коронавируса в России могут приостановить работу системы взимания платы с грузовиков за проезд по федеральным дорогам — «Платон». Это должно упростить доставку продуктов и товаров первой необходимости, на которые из-за пандемии наблюдается ажиотажный спрос.

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