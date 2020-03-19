Ажиотажный спрос на товары оказался выше ожидания сетей. Пока проблема носит информационный характер, но если борьба с коронавирусом затянется, могут начаться и реальные трудности. Участники рынка говорят об «идеальном шторме» и опасаются, что мировые меры по борьбе с пандемией могут убить больше людей, чем сам коронавирус.

Ретейл подхватил «макаронавирус». Что может исчезнуть с полок и подорожать из-за эпидемии, а что из-за мер против нее

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Если еще пару дней назад ретейлеры заявляли, что рост спроса находится в «пределах нормы», то теперь вынуждены признать, что едва справляются с наплывом посетителей и пытаются перестраивать свои бизнес-процессы, чтобы сдерживать распространение паники. В зоне риска мясо, рыба, фрукты, овощи и алкоголь. Спекуляций пока нет, но рост цен – это реальная перспектива, несмотря на подписанные с правительством соглашения.

Влияние эпидемии коронавируса на потребительский рынок стало темой экстренного круглого стола «Стресс-тест на коронавирус для бизнеса», организованного BBCG на платформе РБК.Pro 19 марта. По словам участников рынка, многие из них загодя увеличили запасы товаров, но потребительский ажиотаж все равно превзошел все ожидания.



«С пятницы начал нарастать спрос, в последние три дня он стал совсем большим, вчера 220% к плану, сегодня - 180%. Никогда не продавали столько крупы и туалетной бумаги», - удивляется Денис Сологуб, президент компании «Азбука вкуса». При этом в супермаркетах сети одной из самых продаваемых категорий оказалась крупа киноа. «Интеллигентный покупатель не только гречку покупает», - радуется топ-менеджер. Продажи гречки и макарон выросли в 10 раз, средств дезинфекции в 100 раз. «Смели заморозку и свежее мясо, которое, видимо, теперь является мясом замороженным», - комментирует Денис Сологуб.

«С пятницы видим прирост в 2 раза во всех регионах», - отметила Елена Иванова, директор по маркетингу «СберМаркет». Спросом по-прежнему пользуются консервы, бакалея, средства личной гигиены - санитайзеры и одноразовые спиртовые салфетки. Когда кончились санитайзеры, стали покупать «дешевую алкогольную продукцию, которая может служить средством дезинфекции», отмечает она.

«Санитайзеров нет. Начали брать дешевую водку. Спрашиваем: пить будете? – Нет, руки протирать», - согласился Сергей Егоров, директор по закупкам продовольственных товаров сети Selgros. По его словам, к экстремальному скачку спроса на товары длительного хранения сеть была готова. Но вместе с ними люди начинают закупать курицу, молоко, колбасу, раз уж все равно приехали в магазин.



«Есть проблема вируса, а есть макаронавируса - информационная паника, которая раскрутилась за последнюю неделю», - завила Елена Кононова, директор по корпоративным коммунициям Х5 Retail Group. Реальных оснований для ажиотажа в компании не видят: даже в случае тотального карантина, как в Европе, продуктовые магазины продолжат работу. Но к тем, кто набивает холодильники «на всякий случай», добавились спекулянты, которые скупают товар с целью перепродажи. «Пока не так видно, но есть точечные моменты, что человек покупает явно больше, чем его семья может потребить в этом году», - сказала она.

Чтобы не сделать дефицит реальным, продавцы продовольствия вынуждены срочно перестраивать бизнес-процессы и менять правила игры с покупателями. К примеру, интернет-магазин «Перекресток» одним из первых увеличил минимальную сумму заказа до 4000 рублей в Петербурге. «Сбермаркет» - до 5000 рублей в Москве и до 3500 в регионах. Но этот порог ежедневно пересматривается. iGooods, сайт которого не выдержал нагрузки из-за 4-кратного увеличения спроса, увеличивает штат курьеров — компания готова нанять 2000 человек.



В «Азбуке вкуса» решили пожертвовать широтой ассортимента ради обеспечения магазинов товарами, пользующихся повышенным спросом. «Широта ассортимента обеспечивается дорогой технологией — это штучный подбор на складе, отгрузка малыми партиями. Самое простое сейчас - отменить широту и обеспечить необходимое», - говорит Денис Сологуб.

При этом сети являются заложниками расторопности поставщиков и их возможностей. Если наращивание поставок той же бакалеи — это вопрос фасовочных мощностей, то с продукцией животноводства так быстро объемы не увеличить. Некоторые компании уже начали отказывать в увеличении объемов отгрузок. К примеру, Черкизово не подтверждает заказы в нужном объеме, говорит Денис Сологуб. «Чтобы курицу получить на прилавок, полгода назад она должна была вылупиться из яйца», - пояснил он. «У коровы нет кнопки «включить-выключить», она молоко дает, как положено», - соглашается Сергей Егоров.

Может возникнуть и нехватка рыбы. В Selgros прогнозируют, что из-за курсового скачка и ситуации с карантином в Европе импортная форель подорожает, «если ее вообще будут пускать». В итоге отечественный лосось, который выращивали на определенный объем потребления, окажется в дефиците.



Есть опасения и насчет других импортных продуктов. Импортеры алкоголя ожидают проблем с поставками и возможных изменений в работе таможни, поэтому советуют контрагентам запасаться товаром.

Есть сложности с прохождение автотранспорта через границу, признал Сергей Вейс, генеральный директор Artfruit. Из-за того, что у водителей берут анализы, на границе скапливаются очереди, доставка занимает на 2-3 дня больше, чем обычно. «Это не может не сказаться на качестве продукции», - сказал он.

В «Азбуке вкуса» опасаются, что дефицит средств санитарной обработки может затруднить работу фабрик-кухонь сетей. «Мы производим на московской фабрике 30 тонн продукции в сутки. Это невозможно без современных дезинфицирующих средств - для рук, поверхностей, оборудования», - говорит Денис Сологуб. Впрочем, ретейлер не видит повышенного спроса на эту продукцию — спрос просто переместился из магазинов при бизнес-центрах в точки при жилых массивах.

Несмотря на заключенное с правительством соглашение о неповышении цен, подорожание продуктов — это неизбежность, уверены ретейлеры. «Те цены, которые зависят от валюты, начали расти сейчас», - говорит Денис Сологуб. Компания также сталкивается с запросами о повышении от поставщиков сырья. При этом сырьевая составляющая в производстве собственной кулинарии достигает 60%. В таких условиях бизнес, который не поднимет цену вовремя и не отыграет эти изменения, попросту разорится, считает топ-менеджер.



Как и во время скачка курса, наложившегося на введение эмбарго, валютные колебания на фоне коронавируса и нефтяной войны могут привести к ухудшению качества продовольствия. «Продукция не становиться опасной, но утрачивает некоторые свои свойства», - говорит Владислав Ковалевский, руководитель северо-западного филиала Национальной ассоциации оптово-распределительных центров (НАОРЦ). У производителей есть соблазн при первом изменении курса «предусмотреть» издержки, которые на него лягут, считает он.

В Artfruit не исключают подорожания ягод не только в связи с курсом, но недостатком рабочей силы. Из-за дефицита чернорабочих на плантациях сокращаются объемы сбора и цены растут. В Selgros ожидают проблем с импортными продуктами. «Курс изменился, чудес нет», - говорит Сергей Егоров.

О более долгоиграющих последствиях порассуждала Ольга Наумова, генеральный директор логистической компании «Лорус SCM» и бывший топ-менеджер сетей «Пятерочка» и «Магнит». По ее словам, если ситуация с коронавирусом продлится месяц и более, потребители начнут больше переключаться на онлайн-сервисы доставки. «Если человек несколько месяцев подряд получает хороший сервис, он будет в большем объеме им пользоваться», - сказала она.

