ТАСС: «Платон» могут временно отменить из-за вирусного ажиотажа

Работу системы взимания платы с грузовиков «Платон» в нашей стране могут приостановить в связи с распространением коронавируса. Об этом 20 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



По его словам, временная отмена платы поможет упростить доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, на которые сейчас наблюдается ажиотажный спрос, за счёт снижения издержек. Это только одна из целого ряда мер.