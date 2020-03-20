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20.03.2020 10:12
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ТАСС: «Платон» могут временно отменить из-за вирусного ажиотажа

Работу системы взимания платы с грузовиков «Платон» в нашей стране могут приостановить в связи с распространением коронавируса. Об этом 20 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, временная отмена платы поможет упростить доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, на которые сейчас наблюдается ажиотажный спрос, за счёт снижения издержек. Это только одна из целого ряда мер.

«Сейчас эта мера, насколько я знаю, поддержана и должна быть реализована», – сказал собеседник ТАСС.

Система «Платон», облагающая грузовики массой более 12 тонн платой за проезд по федеральным трассам, действует в России с ноября 2015 года. 1 июля 2019 года тариф прошёл первую индексацию: вырос на 14 копеек и теперь составляет 2,04 рубля за километр.

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