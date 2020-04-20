За прошедшие выходные и пятницу, с 17 по 19 апреля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 602 ДТП. Это на 92 аварии меньше, чем неделей ранее. Последствия тоже были менее серьезные - в первую очередь, никто не погиб, в отличие от прошлой недели. Но пострадавших в области в этот раз было больше.

Как сообщает 20 апреля Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге с 17 по 19 апреля было зафиксировано 475 дорожных аварий. Пострадавшие были в 13-ти случаях. Травмы получили 14 человек, детей среди них не было.

Особенно отметились пьяные водители. Одного с погоней ловили в центре города утром 18 апреля. Его гнали от Дворцового моста до пешеходного Краснофлотского, где все едва не кончилось, как двумя днями ранее на Выборгской набережной. 32-летний мужчина на Hyundai Solaris врезался в ограждение набережной, скинув несколько секций в Мойку, машина перевернулась на крышу и зависла над водой. По данным «Дорожного инспектора», водитель «надул» 1,2 мг/л. На него составили административные материалы за «пьяную» езду (12.8 ч.1 КоАП РФ), невыполнение требования об остановке (12.25 ч.2 КоАП РФ), две штуки - за проезд на красный (12.12 ч.3 КоАП РФ) и еще один - за мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ).

Второе ДТП произошло ночью 19 апреля в Приморском районе. По информации отдела пропаганды УГИБДД, на пересечении Коломяжского проспекта и Парашютной улицы пьяный 31-летний мужчина на автомобиле Honda Accord снес забор и столб. Несмотря на пугающие на вид последствия, авария оказалась без пострадавших.



Около 17:35 субботы, 18 апреля, в Колпинском районе Петербурга серьезно пострадал пешеход. Как сообщили в УГИБДД Петербурга и области, у дома 48/2 по Загородной улице в Колпино 31-летний водитель автомобиля Chevrolet вне зоны пешеходного перехода сбил 58-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Через несколько часов, около 20:51, в Приморском районе в ДТП пострадал водитель. По данным ГИБДД, на участке улицы Оптиков между Стародеревенской и Гаккелевской улицами 24-летний парень на автомобиле Toyota врезался в припаркованную «ГАЗель». В результате молодой человек получил травмы средней тяжести.