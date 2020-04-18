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18.04.2020 08:49
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Пьяный «Солярис» гнали от Дворцового моста. Его последнее сальто пришлось над Мойкой

Два экипажа ГИБДД догоняли водителя, не захотевшего остановиться на их требование. «Фонтанка» показывает, как он завис над Мойкой, пробив ограду.

По информации «Фонтанки», около 7 часов утра 18 апреля светлый «Солярис», пролетая возле Дворцового моста на Адмиралтейскую набережную, не отреагировал на жест инспектора ДПС. Автомашина на еще большей скорости пошла к Благовещенскому мосту. За ней — два экипажа ГИБДД. По громкой связи сотрудники предлагали водителю не валять дурака, но от этого он только пытался еще резвее оторваться от преследователей.

«Фонтанка.ру»

Оставив позади Медный всадник, пролетев Английскую набережную, «Солярис» развернулся налево и пошел по набережной Крюкова канала. Похоже, только в последний момент он понял, что Краснофлотский мост — пешеходный. Дальше, как вы видите, был кульбит в воздухе.

Кстати, несмотря на такой результат маневра, 32-летний мужчина из Элисты не очень и покалечился. Возможно, оттого что был пьян, и притом сильно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

260968111
Очередной таксист! Темноглазый!
sektor7
Зачем удаляете про приехавших.
Что не так
Denzo
Люди сошли с ума от этой самоизоляции. Каждую неделю гонки от дорожной полиции.
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